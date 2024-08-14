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В Москве состоится съезд сторонников молдавского блока "Победа"

В Москве состоится съезд сторонников молдавского блока "Победа" - РИА Новости, 14.08.2024

В Москве состоится съезд сторонников молдавского блока "Победа"

В Москве 16 августа состоится съезд сторонников молдавского политического блока "Победа", в котором примет участие Василий Боля, выдвинувший свою кандидатуру на РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T12:36

2024-08-14T12:36

2024-08-14T12:46

москва

в мире

молдавия

василий боля

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. В Москве 16 августа состоится съезд сторонников молдавского политического блока "Победа", в котором примет участие Василий Боля, выдвинувший свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах в Молдавии, сообщили РИА Новости в пресс-службе блока."Делегаты обсудят ситуацию в Молдове в преддверии президентских выборов и референдума о евроинтеграции в октябре 2024 года" - говорится в заявлении пресс-службы.Выборы президента Молдавии и референдум о вступлении страны в Евросоюз пройдут в один день - 20 октября.

https://ria.ru/20240428/moldaviya-1942845745.html

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