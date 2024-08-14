https://ria.ru/20240814/sevpotok-1966262546.html

Подозреваемые в ФРГ по делу о "Северных потоках" были знакомы

Подозреваемые в ФРГ по делу о "Северных потоках" были знакомы - РИА Новости, 14.08.2024

Подозреваемые в ФРГ по делу о "Северных потоках" были знакомы

Трое украинцев, подозреваемых немецкими правоохранителями в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток", знали друг друга, следует из их социальных... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T19:57

2024-08-14T19:57

2024-08-14T19:57

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МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Трое украинцев, подозреваемых немецкими правоохранителями в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток", знали друг друга, следует из их социальных сетей, с которыми ознакомилось РИА Новости. В среду одно из немецких СМИ опубликовало фотографию главного подозреваемого из его аккаунта в Facebook*, что позволило установить, что речь идет о дайвере Владимире Журавлеве. Затем одно из западных изданий раскрыло и имена его предполагаемых сообщников – семейной пары Евгения и Светланы Успенских. Несмотря на то, что Успенская в общении с этим же изданием заявила, что вообще не знает Журавлева, это не соответствует действительности: как минимум она ставила "лайк" его фотографиям еще в 2015, 2016, 2017, 2019 годах. Сам Журавлев не публиковал ничего на своей странице в Facebook с января 2022 года. Обозначенная там как его супруга Юлианна Журавлева тоже не писала ничего с 2021 года. Евгений Успенский в сетях фигурирует под именем Фолгат Фолгатенко. Последняя публикация сделана в день его рождения 17 февраля 2023 года, когда ему исполнился 41 год. Это был сбор денег на оружие и экипировку. Однако там можно найти его фотографии в компании Журавлева и даже видео их участия в совместных зимних погружениях под лед под Киевом. Согласно открытым данным Успенские в 2010 году основали первый на Украине дайверский клуб Dive Team. На его сайте есть их биографии и полученные за многие годы сертификаты. Они также занимались организацией туров за рубеж с погружениями. Светлана Успенская довольно активна. У нее есть личный аккаунт и бизнес-аккаунт. В первом последний раз публикация была сделана 9 мая 2024 года, в деловом аккаунте посты начинаются с апреля этого года. Именно 29 апреля в ее Instagram появилось видео, где она рассказывает, что провела более 20 лет в дайвинге и 10 лет – в туризме. По словам Успенской, в феврале 2022 года ее муж вступил в ВСУ и пошел на фронт, а она стала трэвел-гидом. Именно этой деятельности посвящен ее деловой аккаунт в Facebook, самый свежий пост там датирован – 11 августа, а сторис была выставлена 14 августа. Судя по имеющейся там информации, Успенская занимается организацией индивидуальных и групповых туров в Европу и Таиланд и сопровождает туда туристов. Наиболее информативен ее Instagram. Там содержатся публикации с 2014 года. В основном это фото и видео с дочерью и из путешествий в разные страны. Есть там и фотографии с аквалангом. В 2022 году публикаций мало, часть из них посвящена сбору помощи ВСУ. Ранее ряд немецких изданий со ссылкой на источники в следствии сообщили, что подрыв газопровода "Северный поток" планировался еще в 2014 году. Взрыв на газопроводе якобы готовила некая украинская группа еще до воссоединения Крыма с Россией. Знакомый с ходом расследования источник утверждал также, что появились новые доказательства, подтверждающие причастность парусного судна "Андромеда" и его экипажа к взрыву на "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Яхта, предположительно, была использована в ходе подготовки теракта на "Северных потоках". Газета Süddeutsche Zeitung высказывала ранее версию о причастности к взрывам на "Северных потоках" как минимум двух украинцев. По данным СМИ, яхту "Андромеда" арендовала варшавская компания Feeria Lwowa, которая была основана в 2016 году и зарегистрирована на двух украинцев. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240814/germanija-1966176034.html

https://ria.ru/20240814/gazoprovod-1966152156.html

https://ria.ru/20240814/germanija-1966150089.html

https://ria.ru/20240814/ukraina-1966140504.html

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