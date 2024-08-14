https://ria.ru/20240814/sevastopol-1966180296.html

В Севастополе объявили отбой угрозы атаки баллистическими ракетами

В Севастополе объявили отбой угрозы атаки баллистическими ракетами - РИА Новости, 14.08.2024

В Севастополе объявили отбой угрозы атаки баллистическими ракетами

В Севастополе объявлен отбой угрозы атаки баллистическими ракетами, предупреждение длилось 4 минуты, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T15:47

2024-08-14T15:47

2024-08-14T16:00

севастополь

специальная военная операция на украине

михаил развожаев

россия

безопасность

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости. В Севастополе объявлен отбой угрозы атаки баллистическими ракетами, предупреждение длилось 4 минуты, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.Сигнал тревоги был объявлен в среду в 15.39 мск."Отбой опасности по баллистике!", - написал Развожаев.Тревога была отмена в 15.43 мск.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

севастополь

россия

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2024

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севастополь, михаил развожаев, россия, безопасность, вооруженные силы украины