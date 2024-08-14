https://ria.ru/20240814/sevastopol-1966180296.html
В Севастополе объявили отбой угрозы атаки баллистическими ракетами
В Севастополе объявили отбой угрозы атаки баллистическими ракетами - РИА Новости, 14.08.2024
В Севастополе объявили отбой угрозы атаки баллистическими ракетами
В Севастополе объявлен отбой угрозы атаки баллистическими ракетами, предупреждение длилось 4 минуты, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T15:47
2024-08-14T15:47
2024-08-14T16:00
севастополь
специальная военная операция на украине
михаил развожаев
россия
безопасность
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/17/1954842061_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_59e94a0d6fb617c18b43c5abee61807e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости. В Севастополе объявлен отбой угрозы атаки баллистическими ракетами, предупреждение длилось 4 минуты, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.Сигнал тревоги был объявлен в среду в 15.39 мск."Отбой опасности по баллистике!", - написал Развожаев.Тревога была отмена в 15.43 мск.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
севастополь
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/17/1954842061_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_089bbe6db1bb67428305bd9500c5f245.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, михаил развожаев, россия, безопасность, вооруженные силы украины
Севастополь, Специальная военная операция на Украине, Михаил Развожаев, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины
В Севастополе объявили отбой угрозы атаки баллистическими ракетами
Угроза атаки баллистическими ракетами в Севастополе продлилась четыре минуты