https://ria.ru/20240814/sevastopol-1966179274.html
В Севастополе объявили угрозу атаки баллистическими ракетами
В Севастополе объявили угрозу атаки баллистическими ракетами - РИА Новости, 14.08.2024
В Севастополе объявили угрозу атаки баллистическими ракетами
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил в своем Telegram-канале об угрозе атаки баллистическими ракетами и призвал всех принять меры безопасности. РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T15:44
2024-08-14T15:44
2024-08-14T15:49
севастополь
специальная военная операция на украине
михаил развожаев
россия
безопасность
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151452/23/1514522360_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2b5972d28ac48aac148ae90a6c758410.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил в своем Telegram-канале об угрозе атаки баллистическими ракетами и призвал всех принять меры безопасности."Внимание всем. Баллистика. Принять меры безопасности", - написал Развожаев.В регионе объявлена ракетная опасность.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
севастополь
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151452/23/1514522360_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_27334053f68482f50a63ca4347dc95ee.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, михаил развожаев, россия, безопасность, вооруженные силы украины
Севастополь, Специальная военная операция на Украине, Михаил Развожаев, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины
В Севастополе объявили угрозу атаки баллистическими ракетами
Губернатор Севастополя предупредил об угрозе атаки баллистическими ракетами