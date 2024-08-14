https://ria.ru/20240814/sevastopol-1966179274.html

В Севастополе объявили угрозу атаки баллистическими ракетами

В Севастополе объявили угрозу атаки баллистическими ракетами - РИА Новости, 14.08.2024

В Севастополе объявили угрозу атаки баллистическими ракетами

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил в своем Telegram-канале об угрозе атаки баллистическими ракетами и призвал всех принять меры безопасности. РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T15:44

2024-08-14T15:44

2024-08-14T15:49

севастополь

специальная военная операция на украине

михаил развожаев

россия

безопасность

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил в своем Telegram-канале об угрозе атаки баллистическими ракетами и призвал всех принять меры безопасности."Внимание всем. Баллистика. Принять меры безопасности", - написал Развожаев.В регионе объявлена ракетная опасность.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

севастополь

россия

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севастополь, михаил развожаев, россия, безопасность, вооруженные силы украины