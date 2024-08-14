https://ria.ru/20240814/sberbank-1966246912.html

Сервисы Сбербанка работают в штатном режиме

Сервисы Сбербанка работают в штатном режиме - РИА Новости, 14.08.2024

Сервисы Сбербанка работают в штатном режиме

Сервисы Сбербанка в настоящее время работают в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации. РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T18:17

2024-08-14T18:17

2024-08-14T18:17

сбербанк россии

экономика

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Сервисы Сбербанка в настоящее время работают в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации. Ранее в среду в банке сообщали, что у некоторых клиентов оказались недоступны переводы между своими счетами и картами через "Сбербанк Онлайн". Виртуальный ассистент на горячей линии банка предлагала совершить операцию позже. "Сейчас сервисы банка работают в штатном режиме. Если вы столкнулись с затруднениями при проведении переводов между своими счетами и картами, рекомендуем повторить операцию", - сказали в пресс-службе.

https://ria.ru/20240731/sberbank-1963232685.html

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2024

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сбербанк россии, экономика