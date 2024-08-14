Румыния хочет взять под контроль энергетику Молдавии, заявили в оппозиции
Лидер оппозиции Шор: Румыния хочет взять под контроль энергосистему Молдавии
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЛидер оппозиционного в Молдавии политического блока "Победа" Илан Шор
Лидер оппозиционного в Молдавии политического блока "Победа" Илан Шор
КИШИНЕВ, 14 авг - РИА Новости. Румыния стремится взять под контроль энергетическую систему Молдавии, написал Шор в своем Telegram-канале.
Ранее министры энергетики Молдавии и Румынии Виктор Парликов и Себастьян Бурдужа обсудили сотрудничество на фоне временного режима тревоги в энергетическом секторе, объявленного в Молдавии из-за угрозы срыва поставок газа, связанной с военными действиями в районе пограничного пункта между Россией и Украиной. Бурдужа заверил Парликова, что Бухарест поддержит энергосектор Молдавии, а также приложит все усилия по объединению энергетических систем двух государств.
"Едва Парликов упомянул о чрезвычайной ситуации, как тут же румынские чиновники предложили свою "помощь". Правда, умолчали, что за эту поддержку Молдавии придется платить втридорога. Взамен румыны рассчитывают взять нашу энергетику под свое управление и установить "вспомогательные" тарифы. Наши власти готовы отдать независимость страны ради решения искусственно созданного кризиса", — написал Шор.
Министры энергетики Молдавии и Румынии в декабре 2023 года подписали меморандум, который предполагает соединение молдавского энергетического рынка с европейским.
Пресс-служба минэнергетики Молдавии в сентябре 2023 года сообщила, что ГТС республики перейдет на пять лет в управление румынской компании Vestmoldtransgaz ("Вестмолдтрансгаз"). Ведомство также отметило, что передача газотранспортных сетей обусловлена обязательствами Молдавии в рамках третьего энергетического пакета ЕС. Газотранспортная система Молдавии принадлежит российско-молдавскому "Молдовагазу", его крупнейшим акционером является "Газпром", который контролирует 50% акций.
С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников – от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Кишинев отдает Тирасполю весь полученный от РФ газ в обмен на электроэнергию. Принадлежащая российской компании "Интер РАО" Молдавская ГРЭС предоставляет Кишиневу более 80% того объема электроэнергии, что нужен для молдавских потребителей.