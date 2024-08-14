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Румыния хочет взять под контроль энергетику Молдавии, заявили в оппозиции - РИА Новости, 14.08.2024
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13:24 14.08.2024 (обновлено: 13:25 14.08.2024)
https://ria.ru/20240814/rumynija-1966142781.html
Румыния хочет взять под контроль энергетику Молдавии, заявили в оппозиции
Румыния хочет взять под контроль энергетику Молдавии, заявили в оппозиции - РИА Новости, 14.08.2024
Румыния хочет взять под контроль энергетику Молдавии, заявили в оппозиции
Румыния стремится взять под контроль энергетическую систему Молдавии, написал Шор в своем Telegram-канале. РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T13:24
2024-08-14T13:25
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КИШИНЕВ, 14 авг - РИА Новости. Румыния стремится взять под контроль энергетическую систему Молдавии, написал Шор в своем Telegram-канале.Ранее министры энергетики Молдавии и Румынии Виктор Парликов и Себастьян Бурдужа обсудили сотрудничество на фоне временного режима тревоги в энергетическом секторе, объявленного в Молдавии из-за угрозы срыва поставок газа, связанной с военными действиями в районе пограничного пункта между Россией и Украиной. Бурдужа заверил Парликова, что Бухарест поддержит энергосектор Молдавии, а также приложит все усилия по объединению энергетических систем двух государств. "Едва Парликов упомянул о чрезвычайной ситуации, как тут же румынские чиновники предложили свою "помощь". Правда, умолчали, что за эту поддержку Молдавии придется платить втридорога. Взамен румыны рассчитывают взять нашу энергетику под свое управление и установить "вспомогательные" тарифы. Наши власти готовы отдать независимость страны ради решения искусственно созданного кризиса", — написал Шор. Министры энергетики Молдавии и Румынии в декабре 2023 года подписали меморандум, который предполагает соединение молдавского энергетического рынка с европейским. Пресс-служба минэнергетики Молдавии в сентябре 2023 года сообщила, что ГТС республики перейдет на пять лет в управление румынской компании Vestmoldtransgaz ("Вестмолдтрансгаз"). Ведомство также отметило, что передача газотранспортных сетей обусловлена обязательствами Молдавии в рамках третьего энергетического пакета ЕС. Газотранспортная система Молдавии принадлежит российско-молдавскому "Молдовагазу", его крупнейшим акционером является "Газпром", который контролирует 50% акций. С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников – от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Кишинев отдает Тирасполю весь полученный от РФ газ в обмен на электроэнергию. Принадлежащая российской компании "Интер РАО" Молдавская ГРЭС предоставляет Кишиневу более 80% того объема электроэнергии, что нужен для молдавских потребителей.
https://ria.ru/20240714/moldavija-1959558451.html
https://ria.ru/20240519/gaz-1946990069.html
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молдавия, румыния, россия, илан шор, молдовагаз, газпром, евросоюз
Молдавия, Румыния, Россия, Илан Шор, Молдовагаз, Газпром, Евросоюз
Румыния хочет взять под контроль энергетику Молдавии, заявили в оппозиции

Лидер оппозиции Шор: Румыния хочет взять под контроль энергосистему Молдавии

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЛидер оппозиционного в Молдавии политического блока "Победа" Илан Шор
Лидер оппозиционного в Молдавии политического блока Победа Илан Шор - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Лидер оппозиционного в Молдавии политического блока "Победа" Илан Шор
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КИШИНЕВ, 14 авг - РИА Новости. Румыния стремится взять под контроль энергетическую систему Молдавии, написал Шор в своем Telegram-канале.
Ранее министры энергетики Молдавии и Румынии Виктор Парликов и Себастьян Бурдужа обсудили сотрудничество на фоне временного режима тревоги в энергетическом секторе, объявленного в Молдавии из-за угрозы срыва поставок газа, связанной с военными действиями в районе пограничного пункта между Россией и Украиной. Бурдужа заверил Парликова, что Бухарест поддержит энергосектор Молдавии, а также приложит все усилия по объединению энергетических систем двух государств.
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
Шор предупредил о последствиях приобретения Румынией компании RED Nord
14 июля, 12:30
"Едва Парликов упомянул о чрезвычайной ситуации, как тут же румынские чиновники предложили свою "помощь". Правда, умолчали, что за эту поддержку Молдавии придется платить втридорога. Взамен румыны рассчитывают взять нашу энергетику под свое управление и установить "вспомогательные" тарифы. Наши власти готовы отдать независимость страны ради решения искусственно созданного кризиса", — написал Шор.
Министры энергетики Молдавии и Румынии в декабре 2023 года подписали меморандум, который предполагает соединение молдавского энергетического рынка с европейским.
Пресс-служба минэнергетики Молдавии в сентябре 2023 года сообщила, что ГТС республики перейдет на пять лет в управление румынской компании Vestmoldtransgaz ("Вестмолдтрансгаз"). Ведомство также отметило, что передача газотранспортных сетей обусловлена обязательствами Молдавии в рамках третьего энергетического пакета ЕС. Газотранспортная система Молдавии принадлежит российско-молдавскому "Молдовагазу", его крупнейшим акционером является "Газпром", который контролирует 50% акций.
С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников – от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Кишинев отдает Тирасполю весь полученный от РФ газ в обмен на электроэнергию. Принадлежащая российской компании "Интер РАО" Молдавская ГРЭС предоставляет Кишиневу более 80% того объема электроэнергии, что нужен для молдавских потребителей.
Трубопровод - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
Румынская Romgaz будет продавать газ Молдавии втридорога, заявил Шор
19 мая, 11:30
 
МолдавияРумынияРоссияИлан ШорМолдовагазГазпромЕвросоюз
 
 
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