https://ria.ru/20240814/rumynija-1966142781.html

Румыния хочет взять под контроль энергетику Молдавии, заявили в оппозиции

Румыния хочет взять под контроль энергетику Молдавии, заявили в оппозиции - РИА Новости, 14.08.2024

Румыния хочет взять под контроль энергетику Молдавии, заявили в оппозиции

Румыния стремится взять под контроль энергетическую систему Молдавии, написал Шор в своем Telegram-канале. РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T13:24

2024-08-14T13:24

2024-08-14T13:25

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КИШИНЕВ, 14 авг - РИА Новости. Румыния стремится взять под контроль энергетическую систему Молдавии, написал Шор в своем Telegram-канале.Ранее министры энергетики Молдавии и Румынии Виктор Парликов и Себастьян Бурдужа обсудили сотрудничество на фоне временного режима тревоги в энергетическом секторе, объявленного в Молдавии из-за угрозы срыва поставок газа, связанной с военными действиями в районе пограничного пункта между Россией и Украиной. Бурдужа заверил Парликова, что Бухарест поддержит энергосектор Молдавии, а также приложит все усилия по объединению энергетических систем двух государств. "Едва Парликов упомянул о чрезвычайной ситуации, как тут же румынские чиновники предложили свою "помощь". Правда, умолчали, что за эту поддержку Молдавии придется платить втридорога. Взамен румыны рассчитывают взять нашу энергетику под свое управление и установить "вспомогательные" тарифы. Наши власти готовы отдать независимость страны ради решения искусственно созданного кризиса", — написал Шор. Министры энергетики Молдавии и Румынии в декабре 2023 года подписали меморандум, который предполагает соединение молдавского энергетического рынка с европейским. Пресс-служба минэнергетики Молдавии в сентябре 2023 года сообщила, что ГТС республики перейдет на пять лет в управление румынской компании Vestmoldtransgaz ("Вестмолдтрансгаз"). Ведомство также отметило, что передача газотранспортных сетей обусловлена обязательствами Молдавии в рамках третьего энергетического пакета ЕС. Газотранспортная система Молдавии принадлежит российско-молдавскому "Молдовагазу", его крупнейшим акционером является "Газпром", который контролирует 50% акций. С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников – от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Кишинев отдает Тирасполю весь полученный от РФ газ в обмен на электроэнергию. Принадлежащая российской компании "Интер РАО" Молдавская ГРЭС предоставляет Кишиневу более 80% того объема электроэнергии, что нужен для молдавских потребителей.

https://ria.ru/20240714/moldavija-1959558451.html

https://ria.ru/20240519/gaz-1946990069.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

молдавия, румыния, россия, илан шор, молдовагаз, газпром, евросоюз