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Руденя: мы готовы принять столько курян, сколько потребует ситуация - РИА Новости, 14.08.2024
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Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
15:27 14.08.2024
https://ria.ru/20240814/rudenya-1966174802.html
Руденя: мы готовы принять столько курян, сколько потребует ситуация
Руденя: мы готовы принять столько курян, сколько потребует ситуация - РИА Новости, 14.08.2024
Руденя: мы готовы принять столько курян, сколько потребует ситуация
Тверская область готова принять жителей Курской области ровно столько, сколько потребует ситуация, заявил глава региона Игорь Руденя. РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T15:27
2024-08-14T15:27
тверская область
курская область
игорь руденя
курск
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Тверская область готова принять жителей Курской области ровно столько, сколько потребует ситуация, заявил глава региона Игорь Руденя. "Сегодня все субъекты Российской Федерации участвуют в поддержке жителей Курска. В том числе, к нам уже приезжают семьи из Курской области, жители из лечебных и социальных учреждений. Сейчас мы готовимся принять порядка 40 ребятишек из курских интернатов, которые находятся в приграничье. Это как отношения среди родственников: когда у кого-то есть какая-то потребность или невзгоды, другие должны прийти на помощь", – отметил Руденя, слова которого привели в пресс-службе регионального правительства. Там добавили, что на сегодняшний день регион принял 45 человек из Курской области, которым требуется специализированный уход. Все они размещены в профильных социальных учреждениях Вышнего Волочка, Кимр, Нелидово, Торопца, Удомли, Торжокского района. Подготовлены пункты временного размещения. Планировалось, что они примут 300 человек, однако сейчас их возможности увеличили. Регион уже готов принять до 600 пострадавших. Вчера Верхневолжье отправило Курской области 20 тонн гуманитарного груза, собранного жителями и предприятиями региона, в рамках социальной акции "Тверская область – Курску". Это продукты питания, вода, детская одежда и коляски, лекарства, товары для школы, предметы первой необходимости. По поручению Рудени работает круглосуточная "горячая линия" для жителей Курской области, которые прибыли в Верхневолжье. По единому телефону 122 (доб. 3) можно узнать информацию о размещении в регионе, оказании медпомощи и другую информацию. Все поступающие обращения оперативно обрабатываются специалистами профильных министерств. Всего с 8 по 13 августа на "горячую линию" обратились 45 человек по вопросам размещения, трудоустройства, получения выплат, устройства детей в школы, поиску родных из Курской области, заключили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240813/verkhnevolzhe-1965933427.html
https://ria.ru/20240808/linija-1965038954.html
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курская область, игорь руденя, курск
Тверская область, Курская область, Игорь Руденя, Курск

Руденя: мы готовы принять столько курян, сколько потребует ситуация

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя
Губернатор Тверской области Игорь Руденя - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Тверская область готова принять жителей Курской области ровно столько, сколько потребует ситуация, заявил глава региона Игорь Руденя.
"Сегодня все субъекты Российской Федерации участвуют в поддержке жителей Курска. В том числе, к нам уже приезжают семьи из Курской области, жители из лечебных и социальных учреждений. Сейчас мы готовимся принять порядка 40 ребятишек из курских интернатов, которые находятся в приграничье. Это как отношения среди родственников: когда у кого-то есть какая-то потребность или невзгоды, другие должны прийти на помощь", – отметил Руденя, слова которого привели в пресс-службе регионального правительства.
Верхневолжье направило в Курскую область 20 тонн гуманитарного груза - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
Верхневолжье направило в Курскую область 20 тонн гуманитарного груза
13 августа, 14:24
Там добавили, что на сегодняшний день регион принял 45 человек из Курской области, которым требуется специализированный уход. Все они размещены в профильных социальных учреждениях Вышнего Волочка, Кимр, Нелидово, Торопца, Удомли, Торжокского района. Подготовлены пункты временного размещения. Планировалось, что они примут 300 человек, однако сейчас их возможности увеличили. Регион уже готов принять до 600 пострадавших.
Вчера Верхневолжье отправило Курской области 20 тонн гуманитарного груза, собранного жителями и предприятиями региона, в рамках социальной акции "Тверская область – Курску". Это продукты питания, вода, детская одежда и коляски, лекарства, товары для школы, предметы первой необходимости.
По поручению Рудени работает круглосуточная "горячая линия" для жителей Курской области, которые прибыли в Верхневолжье. По единому телефону 122 (доб. 3) можно узнать информацию о размещении в регионе, оказании медпомощи и другую информацию. Все поступающие обращения оперативно обрабатываются специалистами профильных министерств.
Всего с 8 по 13 августа на "горячую линию" обратились 45 человек по вопросам размещения, трудоустройства, получения выплат, устройства детей в школы, поиску родных из Курской области, заключили в пресс-службе.
Горячая линия - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
"Горячая линия" для прибывших из Курской области заработала в Верхневолжье
8 августа, 20:01
 
Тверская областьКурская областьИгорь РуденяКурск
 
 
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