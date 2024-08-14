https://ria.ru/20240814/rudenya-1966174802.html

Руденя: мы готовы принять столько курян, сколько потребует ситуация

Руденя: мы готовы принять столько курян, сколько потребует ситуация - РИА Новости, 14.08.2024

Руденя: мы готовы принять столько курян, сколько потребует ситуация

Тверская область готова принять жителей Курской области ровно столько, сколько потребует ситуация, заявил глава региона Игорь Руденя. РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T15:27

2024-08-14T15:27

2024-08-14T15:27

тверская область

курская область

игорь руденя

курск

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Тверская область готова принять жителей Курской области ровно столько, сколько потребует ситуация, заявил глава региона Игорь Руденя. "Сегодня все субъекты Российской Федерации участвуют в поддержке жителей Курска. В том числе, к нам уже приезжают семьи из Курской области, жители из лечебных и социальных учреждений. Сейчас мы готовимся принять порядка 40 ребятишек из курских интернатов, которые находятся в приграничье. Это как отношения среди родственников: когда у кого-то есть какая-то потребность или невзгоды, другие должны прийти на помощь", – отметил Руденя, слова которого привели в пресс-службе регионального правительства. Там добавили, что на сегодняшний день регион принял 45 человек из Курской области, которым требуется специализированный уход. Все они размещены в профильных социальных учреждениях Вышнего Волочка, Кимр, Нелидово, Торопца, Удомли, Торжокского района. Подготовлены пункты временного размещения. Планировалось, что они примут 300 человек, однако сейчас их возможности увеличили. Регион уже готов принять до 600 пострадавших. Вчера Верхневолжье отправило Курской области 20 тонн гуманитарного груза, собранного жителями и предприятиями региона, в рамках социальной акции "Тверская область – Курску". Это продукты питания, вода, детская одежда и коляски, лекарства, товары для школы, предметы первой необходимости. По поручению Рудени работает круглосуточная "горячая линия" для жителей Курской области, которые прибыли в Верхневолжье. По единому телефону 122 (доб. 3) можно узнать информацию о размещении в регионе, оказании медпомощи и другую информацию. Все поступающие обращения оперативно обрабатываются специалистами профильных министерств. Всего с 8 по 13 августа на "горячую линию" обратились 45 человек по вопросам размещения, трудоустройства, получения выплат, устройства детей в школы, поиску родных из Курской области, заключили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240813/verkhnevolzhe-1965933427.html

https://ria.ru/20240808/linija-1965038954.html

курская область

курск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

курская область, игорь руденя, курск