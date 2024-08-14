Рейтинг@Mail.ru
RT: солдаты ВС России оставили послание в покинутом доме в Курской области - РИА Новости, 14.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:33 14.08.2024 (обновлено: 08:37 14.08.2024)
https://ria.ru/20240814/rossiya-1966080309.html
RT: солдаты ВС России оставили послание в покинутом доме в Курской области
RT: солдаты ВС России оставили послание в покинутом доме в Курской области - РИА Новости, 14.08.2024
RT: солдаты ВС России оставили послание в покинутом доме в Курской области
Российские военные оставили послание с извинениями в доме в селе в Курской области, пишет RT. Об этом рассказала женщина, чья мать уехала в Курск, чтобы не... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T08:33
2024-08-14T08:37
специальная военная операция на украине
курская область
курск
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950447867_0:0:3101:1745_1920x0_80_0_0_96f90b1837b11f01dd219c8c1aa34693.jpg
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Российские военные оставили послание с извинениями в доме в селе в Курской области, пишет RT. Об этом рассказала женщина, чья мать уехала в Курск, чтобы не попасть под обстрелы ВСУ. Вещи остались дома, поэтому за ними решили съездить. "Она зашла в дом, дом открыт. Коврики завернуты, все аккуратненько — ребята боялись затоптать ковровое покрытие", — сказала дочь. По ее словам, военные оставили следующее послание: "извините, нам нужна была связь". Женщина отметила, что в доме все осталось на своих местах.Она добавила, что они рассчитывали поймать связь, так как на доме ее мамы установлены усилители, которых видно с улицы. Утром 6 августа подразделения украинской армии попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу. Как заявил Владимир Путин, киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу в том числе по гражданским целям.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера. СК возбудил уголовные дела, в частности о теракте и убийствах. Следователи устанавливают личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам.
https://ria.ru/20240812/kurskaya_oblast-1965545654.html
https://ria.ru/20240812/volonter-1965555707.html
курская область
курск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950447867_178:0:2907:2047_1920x0_80_0_0_9b729faa75e9183745c181152c161d97.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, курск, россия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Курск, Россия
RT: солдаты ВС России оставили послание в покинутом доме в Курской области

RT: военные ВС РФ оставили послание в покинутом жителями доме в Курской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие штурмовых подразделений
Военнослужащие штурмовых подразделений - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащие штурмовых подразделений . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Российские военные оставили послание с извинениями в доме в селе в Курской области, пишет RT.

Об этом рассказала женщина, чья мать уехала в Курск, чтобы не попасть под обстрелы ВСУ. Вещи остались дома, поэтому за ними решили съездить.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
Нападение на Курскую область: Запад вскрыл карты
12 августа, 08:00
"Она зашла в дом, дом открыт. Коврики завернуты, все аккуратненько — ребята боялись затоптать ковровое покрытие", — сказала дочь.

По ее словам, военные оставили следующее послание: "извините, нам нужна была связь". Женщина отметила, что в доме все осталось на своих местах.
Она добавила, что они рассчитывали поймать связь, так как на доме ее мамы установлены усилители, которых видно с улицы.

Утром 6 августа подразделения украинской армии попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.

Как заявил Владимир Путин, киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу в том числе по гражданским целям.
В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера. СК возбудил уголовные дела, в частности о теракте и убийствах. Следователи устанавливают личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам.
Пенсионерка выходит из палатки - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
"Везде раскиданы мины". Откровения бежавших от ударов ВСУ в Курской области
12 августа, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьКурскРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала