https://ria.ru/20240814/rossiya-1966080309.html

RT: солдаты ВС России оставили послание в покинутом доме в Курской области

RT: солдаты ВС России оставили послание в покинутом доме в Курской области - РИА Новости, 14.08.2024

RT: солдаты ВС России оставили послание в покинутом доме в Курской области

Российские военные оставили послание с извинениями в доме в селе в Курской области, пишет RT. Об этом рассказала женщина, чья мать уехала в Курск, чтобы не... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T08:33

2024-08-14T08:33

2024-08-14T08:37

специальная военная операция на украине

курская область

курск

россия

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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Российские военные оставили послание с извинениями в доме в селе в Курской области, пишет RT. Об этом рассказала женщина, чья мать уехала в Курск, чтобы не попасть под обстрелы ВСУ. Вещи остались дома, поэтому за ними решили съездить. "Она зашла в дом, дом открыт. Коврики завернуты, все аккуратненько — ребята боялись затоптать ковровое покрытие", — сказала дочь. По ее словам, военные оставили следующее послание: "извините, нам нужна была связь". Женщина отметила, что в доме все осталось на своих местах.Она добавила, что они рассчитывали поймать связь, так как на доме ее мамы установлены усилители, которых видно с улицы. Утром 6 августа подразделения украинской армии попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу. Как заявил Владимир Путин, киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу в том числе по гражданским целям.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера. СК возбудил уголовные дела, в частности о теракте и убийствах. Следователи устанавливают личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам.

https://ria.ru/20240812/kurskaya_oblast-1965545654.html

https://ria.ru/20240812/volonter-1965555707.html

курская область

курск

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курская область, курск, россия