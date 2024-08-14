RT: солдаты ВС России оставили послание в покинутом доме в Курской области
RT: военные ВС РФ оставили послание в покинутом жителями доме в Курской области
Военнослужащие штурмовых подразделений . Архивное фото
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Российские военные оставили послание с извинениями в доме в селе в Курской области, пишет RT.
Об этом рассказала женщина, чья мать уехала в Курск, чтобы не попасть под обстрелы ВСУ. Вещи остались дома, поэтому за ними решили съездить.
Об этом рассказала женщина, чья мать уехала в Курск, чтобы не попасть под обстрелы ВСУ. Вещи остались дома, поэтому за ними решили съездить.
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"Она зашла в дом, дом открыт. Коврики завернуты, все аккуратненько — ребята боялись затоптать ковровое покрытие", — сказала дочь.
По ее словам, военные оставили следующее послание: "извините, нам нужна была связь". Женщина отметила, что в доме все осталось на своих местах.
По ее словам, военные оставили следующее послание: "извините, нам нужна была связь". Женщина отметила, что в доме все осталось на своих местах.
Она добавила, что они рассчитывали поймать связь, так как на доме ее мамы установлены усилители, которых видно с улицы.
Утром 6 августа подразделения украинской армии попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.
Как заявил Владимир Путин, киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу в том числе по гражданским целям.
Утром 6 августа подразделения украинской армии попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.
Как заявил Владимир Путин, киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу в том числе по гражданским целям.
В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера. СК возбудил уголовные дела, в частности о теракте и убийствах. Следователи устанавливают личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам.