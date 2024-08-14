https://ria.ru/20240814/rossija-1966219940.html

Россия ждет от Аргентины объективной реакции на теракты в Курской области

Россия ждет от Аргентины объективной реакции на теракты в Курской области - РИА Новости, 14.08.2024

Россия ждет от Аргентины объективной реакции на теракты в Курской области

Россия на фоне ситуации в Курской области ждёт от международных партнёров, включая Аргентину, объективной реакции на террористические вылазки украинских... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T17:03

2024-08-14T17:03

2024-08-14T17:03

россия

аргентина

курская область

курская аэс

оон

северный поток

вооруженные силы украины

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БУЭНОС-АЙРЕС, 14 авг - РИА Новости. Россия на фоне ситуации в Курской области ждёт от международных партнёров, включая Аргентину, объективной реакции на террористические вылазки украинских боевиков, сообщил посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов. "Предчувствуя окончательное поражение на поле боя, киевский режим наращивает массированные террористические атаки против гражданского населения. На этот раз его варварской целью стала Курская область, атакованная украинскими боевиками с применением западной тяжёлой техники. Впервые после окончания Второй мировой войны на русской земле появились немецкие танки", - пишет посол в статье для аргентинской газеты Diario Popular. По его словам, захват газораспределительной станции, через которую после теракта на газопроводах "Северный поток" шли основные объёмы российского экспорта природного газа в Восточную Европу, видимо, связан с тем, что Владимиру Зеленскому нужны очередные потрясения на мировом рынке углеводородов, а также шантаж руководства ряда европейских стран. "Особую тревогу вызывает близость к местам боестолкновений Курской АЭС – одной из трёх крупнейших в России. Нельзя исключать, что в Киеве рассчитывают повторить сценарий с Запорожской АЭС, которая на протяжении многих месяцев подвергается регулярным ударам, в том числе украинских беспилотников. По сути, речь идёт о ядерном терроризме, чреватом глобальной технологической катастрофой", - отметил Феоктистов. Посол подчеркнул, что Россия неоднократно обращала внимание Аргентины и международного сообщества в целом "на варварские методы властей Украины, по указке которых обстреливаются жилые кварталы, детские и спортивные площадки, церковные сооружения". "Ожидаем от наших международных партнёров, включая Аргентину, объективной реакции на террористические вылазки украинских боевиков. Безусловное осуждение актов террора – общепринятая мировая практика, базирующаяся на строгом выполнении профильных резолюций СБ ООН. Аргентинцы не понаслышке знают, что такое взрывы в мирных городах, несущие смерть и разрушения. Не может быть деления террористов на "плохих" и "хороших". Вне зависимости от позиции по украинскому конфликту", - отметил Феоктистов.

https://ria.ru/20240813/ukraina-1965816448.html

https://ria.ru/20240812/kurskaya_oblast-1965545654.html

https://ria.ru/20240810/dzhonson-1965388883.html

россия

аргентина

курская область

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россия, аргентина, курская область, курская аэс, оон, северный поток, вооруженные силы украины