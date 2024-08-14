Россия ждет от Аргентины объективной реакции на теракты в Курской области
Посол Феоктистов: РФ ждет от Аргентины реакции на теракты ВСУ в Курской области
Официальная резиденция президента Аргентины. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 14 авг - РИА Новости. Россия на фоне ситуации в Курской области ждёт от международных партнёров, включая Аргентину, объективной реакции на террористические вылазки украинских боевиков, сообщил посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов.
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"Предчувствуя окончательное поражение на поле боя, киевский режим наращивает массированные террористические атаки против гражданского населения. На этот раз его варварской целью стала Курская область, атакованная украинскими боевиками с применением западной тяжёлой техники. Впервые после окончания Второй мировой войны на русской земле появились немецкие танки", - пишет посол в статье для аргентинской газеты Diario Popular.
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По его словам, захват газораспределительной станции, через которую после теракта на газопроводах "Северный поток" шли основные объёмы российского экспорта природного газа в Восточную Европу, видимо, связан с тем, что Владимиру Зеленскому нужны очередные потрясения на мировом рынке углеводородов, а также шантаж руководства ряда европейских стран.
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"Особую тревогу вызывает близость к местам боестолкновений Курской АЭС – одной из трёх крупнейших в России. Нельзя исключать, что в Киеве рассчитывают повторить сценарий с Запорожской АЭС, которая на протяжении многих месяцев подвергается регулярным ударам, в том числе украинских беспилотников. По сути, речь идёт о ядерном терроризме, чреватом глобальной технологической катастрофой", - отметил Феоктистов.
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Посол подчеркнул, что Россия неоднократно обращала внимание Аргентины и международного сообщества в целом "на варварские методы властей Украины, по указке которых обстреливаются жилые кварталы, детские и спортивные площадки, церковные сооружения".
"Ожидаем от наших международных партнёров, включая Аргентину, объективной реакции на террористические вылазки украинских боевиков. Безусловное осуждение актов террора – общепринятая мировая практика, базирующаяся на строгом выполнении профильных резолюций СБ ООН. Аргентинцы не понаслышке знают, что такое взрывы в мирных городах, несущие смерть и разрушения. Не может быть деления террористов на "плохих" и "хороших". Вне зависимости от позиции по украинскому конфликту", - отметил Феоктистов.