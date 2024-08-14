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Россия ждет от Аргентины объективной реакции на теракты в Курской области - РИА Новости, 14.08.2024
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17:03 14.08.2024
https://ria.ru/20240814/rossija-1966219940.html
Россия ждет от Аргентины объективной реакции на теракты в Курской области
Россия ждет от Аргентины объективной реакции на теракты в Курской области - РИА Новости, 14.08.2024
Россия ждет от Аргентины объективной реакции на теракты в Курской области
Россия на фоне ситуации в Курской области ждёт от международных партнёров, включая Аргентину, объективной реакции на террористические вылазки украинских... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T17:03
2024-08-14T17:03
россия
аргентина
курская область
курская аэс
оон
северный поток
вооруженные силы украины
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БУЭНОС-АЙРЕС, 14 авг - РИА Новости. Россия на фоне ситуации в Курской области ждёт от международных партнёров, включая Аргентину, объективной реакции на террористические вылазки украинских боевиков, сообщил посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов. "Предчувствуя окончательное поражение на поле боя, киевский режим наращивает массированные террористические атаки против гражданского населения. На этот раз его варварской целью стала Курская область, атакованная украинскими боевиками с применением западной тяжёлой техники. Впервые после окончания Второй мировой войны на русской земле появились немецкие танки", - пишет посол в статье для аргентинской газеты Diario Popular. По его словам, захват газораспределительной станции, через которую после теракта на газопроводах "Северный поток" шли основные объёмы российского экспорта природного газа в Восточную Европу, видимо, связан с тем, что Владимиру Зеленскому нужны очередные потрясения на мировом рынке углеводородов, а также шантаж руководства ряда европейских стран. "Особую тревогу вызывает близость к местам боестолкновений Курской АЭС – одной из трёх крупнейших в России. Нельзя исключать, что в Киеве рассчитывают повторить сценарий с Запорожской АЭС, которая на протяжении многих месяцев подвергается регулярным ударам, в том числе украинских беспилотников. По сути, речь идёт о ядерном терроризме, чреватом глобальной технологической катастрофой", - отметил Феоктистов. Посол подчеркнул, что Россия неоднократно обращала внимание Аргентины и международного сообщества в целом "на варварские методы властей Украины, по указке которых обстреливаются жилые кварталы, детские и спортивные площадки, церковные сооружения". "Ожидаем от наших международных партнёров, включая Аргентину, объективной реакции на террористические вылазки украинских боевиков. Безусловное осуждение актов террора – общепринятая мировая практика, базирующаяся на строгом выполнении профильных резолюций СБ ООН. Аргентинцы не понаслышке знают, что такое взрывы в мирных городах, несущие смерть и разрушения. Не может быть деления террористов на "плохих" и "хороших". Вне зависимости от позиции по украинскому конфликту", - отметил Феоктистов.
https://ria.ru/20240813/ukraina-1965816448.html
https://ria.ru/20240812/kurskaya_oblast-1965545654.html
https://ria.ru/20240810/dzhonson-1965388883.html
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россия, аргентина, курская область, курская аэс, оон, северный поток, вооруженные силы украины
Россия, Аргентина, Курская область, Курская АЭС, ООН, Северный поток, Вооруженные силы Украины
Россия ждет от Аргентины объективной реакции на теракты в Курской области

Посол Феоктистов: РФ ждет от Аргентины реакции на теракты ВСУ в Курской области

CC BY 2.0 / McKay Savage / Casa RosadaОфициальная резиденция президента Аргентины
Официальная резиденция президента Аргентины - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
CC BY 2.0 / McKay Savage / Casa Rosada
Официальная резиденция президента Аргентины. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 14 авг - РИА Новости. Россия на фоне ситуации в Курской области ждёт от международных партнёров, включая Аргентину, объективной реакции на террористические вылазки украинских боевиков, сообщил посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов.
«
"Предчувствуя окончательное поражение на поле боя, киевский режим наращивает массированные террористические атаки против гражданского населения. На этот раз его варварской целью стала Курская область, атакованная украинскими боевиками с применением западной тяжёлой техники. Впервые после окончания Второй мировой войны на русской земле появились немецкие танки", - пишет посол в статье для аргентинской газеты Diario Popular.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
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По его словам, захват газораспределительной станции, через которую после теракта на газопроводах "Северный поток" шли основные объёмы российского экспорта природного газа в Восточную Европу, видимо, связан с тем, что Владимиру Зеленскому нужны очередные потрясения на мировом рынке углеводородов, а также шантаж руководства ряда европейских стран.
«
"Особую тревогу вызывает близость к местам боестолкновений Курской АЭС – одной из трёх крупнейших в России. Нельзя исключать, что в Киеве рассчитывают повторить сценарий с Запорожской АЭС, которая на протяжении многих месяцев подвергается регулярным ударам, в том числе украинских беспилотников. По сути, речь идёт о ядерном терроризме, чреватом глобальной технологической катастрофой", - отметил Феоктистов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
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12 августа, 08:00
Посол подчеркнул, что Россия неоднократно обращала внимание Аргентины и международного сообщества в целом "на варварские методы властей Украины, по указке которых обстреливаются жилые кварталы, детские и спортивные площадки, церковные сооружения".
"Ожидаем от наших международных партнёров, включая Аргентину, объективной реакции на террористические вылазки украинских боевиков. Безусловное осуждение актов террора – общепринятая мировая практика, базирующаяся на строгом выполнении профильных резолюций СБ ООН. Аргентинцы не понаслышке знают, что такое взрывы в мирных городах, несущие смерть и разрушения. Не может быть деления террористов на "плохих" и "хороших". Вне зависимости от позиции по украинскому конфликту", - отметил Феоктистов.
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РоссияАргентинаКурская областьКурская АЭСООНСеверный потокВооруженные силы Украины
 
 
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