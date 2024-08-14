https://ria.ru/20240814/rossija-1966103068.html

Американский СМИ оценили устойчивость политической системы России

Американский СМИ оценили устойчивость политической системы России - РИА Новости, 14.08.2024

Американский СМИ оценили устойчивость политической системы России

Политическая система России оказалось гораздо более устойчивой, чем предсказывали на Западе, пишет американский журнал Foreign Affairs. РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T10:39

2024-08-14T10:39

2024-08-14T10:39

россия

украина

владимир путин

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/14/1891119587_0:287:3131:2048_1920x0_80_0_0_9b68b8d9a99d581d58de6f160bef0744.jpg

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Политическая система России оказалось гораздо более устойчивой, чем предсказывали на Западе, пишет американский журнал Foreign Affairs. "События с начала войны свидетельствуют о том, что российский режим гораздо более устойчив, чем многие предсказывали", - говорится в материале журнала. Доказательства этого, по мнению автора статьи, особенно убедительны. "Кремль преодолел множество политически сложных моментов и даже экзистенциальных кризисов и вышел из них относительно невредимым", - пишет автор материала. По его словам, кризисные ситуации продемонстрировали не только твердое правление президента России Владимира Путина, но и способность политической системы реагировать и переориентироваться. "Самая характерная черта... (президентства - ред.) Путина - это неуязвимость... Это устойчивость режима и его продемонстрированная способность к адаптации", - говорится в статье. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".

https://ria.ru/20240225/rossiya-1929346846.html

https://ria.ru/20240108/rossiya-1920133333.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, владимир путин, политика