https://ria.ru/20240814/rossija-1966103068.html
Американский СМИ оценили устойчивость политической системы России
Американский СМИ оценили устойчивость политической системы России - РИА Новости, 14.08.2024
Американский СМИ оценили устойчивость политической системы России
Политическая система России оказалось гораздо более устойчивой, чем предсказывали на Западе, пишет американский журнал Foreign Affairs. РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T10:39
2024-08-14T10:39
2024-08-14T10:39
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Политическая система России оказалось гораздо более устойчивой, чем предсказывали на Западе, пишет американский журнал Foreign Affairs. "События с начала войны свидетельствуют о том, что российский режим гораздо более устойчив, чем многие предсказывали", - говорится в материале журнала. Доказательства этого, по мнению автора статьи, особенно убедительны. "Кремль преодолел множество политически сложных моментов и даже экзистенциальных кризисов и вышел из них относительно невредимым", - пишет автор материала. По его словам, кризисные ситуации продемонстрировали не только твердое правление президента России Владимира Путина, но и способность политической системы реагировать и переориентироваться. "Самая характерная черта... (президентства - ред.) Путина - это неуязвимость... Это устойчивость режима и его продемонстрированная способность к адаптации", - говорится в статье. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
https://ria.ru/20240225/rossiya-1929346846.html
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россия, украина, владимир путин, политика
Россия, Украина, Владимир Путин, Политика
Американский СМИ оценили устойчивость политической системы России
Foreign Affairs: политическая система России оказалась устойчивее, чем ожидалось
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости.
Политическая система России оказалось гораздо более устойчивой, чем предсказывали на Западе, пишет американский журнал Foreign Affairs.
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"События с начала войны свидетельствуют о том, что российский режим гораздо более устойчив, чем многие предсказывали", - говорится в материале журнала.
Доказательства этого, по мнению автора статьи, особенно убедительны. "Кремль преодолел множество политически сложных моментов и даже экзистенциальных кризисов и вышел из них относительно невредимым", - пишет автор материала.
По его словам, кризисные ситуации продемонстрировали не только твердое правление президента России Владимира Путина, но и способность политической системы реагировать и переориентироваться.
"Самая характерная черта... (президентства - ред.) Путина - это неуязвимость... Это устойчивость режима и его продемонстрированная способность к адаптации", - говорится в статье.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".