https://ria.ru/20240814/rosreestr-1966170494.html

Врио курского губернатора обсудил базу разрушений с замглавы Росреестра

Врио курского губернатора обсудил базу разрушений с замглавы Росреестра - РИА Новости, 14.08.2024

Врио курского губернатора обсудил базу разрушений с замглавы Росреестра

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов рассказал в своем Telegram-канале, что обсудил с заместителем руководителя Росреестра Максимом Смирновым работу РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T15:17

2024-08-14T15:17

2024-08-14T15:17

россия

курская область

алексей смирнов (политик)

федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)

вооруженные силы украины

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ВОРОНЕЖ, 14 авг - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов рассказал в своем Telegram-канале, что обсудил с заместителем руководителя Росреестра Максимом Смирновым работу по формированию данных для включения в программу восстановления разрушенных и поврежденных объектов недвижимости. "Встретился с заместителем руководителя Росреестра Максимом Смирновым. Обсудили, как будет организована работа по формированию данных, необходимых для включения в программу восстановления разрушенных и поврежденных объектов недвижимости", - рассказал Смирнов. Смирнов отметил, что сейчас важнее всего обеспечить безопасность жителей области. При этом, по мнению главы региона, уже нужно начинать подготовку к восстановлению. Смирнов уверен, что "с поддержкой федерального центра, регионов и всех россиян" удастся справиться с поставленными задачами. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 14 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2,3 тысячи военных и 37 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240813/medvedev-1966019581.html

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россия

курская область

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россия, курская область, алексей смирнов (политик) , федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), вооруженные силы украины