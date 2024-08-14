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Врио курского губернатора обсудил базу разрушений с замглавы Росреестра - РИА Новости, 14.08.2024
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15:17 14.08.2024
https://ria.ru/20240814/rosreestr-1966170494.html
Врио курского губернатора обсудил базу разрушений с замглавы Росреестра
Врио курского губернатора обсудил базу разрушений с замглавы Росреестра - РИА Новости, 14.08.2024
Врио курского губернатора обсудил базу разрушений с замглавы Росреестра
Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов рассказал в своем Telegram-канале, что обсудил с заместителем руководителя Росреестра Максимом Смирновым работу РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T15:17
2024-08-14T15:17
россия
курская область
алексей смирнов (политик)
федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
вооруженные силы украины
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ВОРОНЕЖ, 14 авг - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов рассказал в своем Telegram-канале, что обсудил с заместителем руководителя Росреестра Максимом Смирновым работу по формированию данных для включения в программу восстановления разрушенных и поврежденных объектов недвижимости. "Встретился с заместителем руководителя Росреестра Максимом Смирновым. Обсудили, как будет организована работа по формированию данных, необходимых для включения в программу восстановления разрушенных и поврежденных объектов недвижимости", - рассказал Смирнов. Смирнов отметил, что сейчас важнее всего обеспечить безопасность жителей области. При этом, по мнению главы региона, уже нужно начинать подготовку к восстановлению. Смирнов уверен, что "с поддержкой федерального центра, регионов и всех россиян" удастся справиться с поставленными задачами. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 14 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2,3 тысячи военных и 37 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240813/medvedev-1966019581.html
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россия, курская область, алексей смирнов (политик) , федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), вооруженные силы украины
Россия, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), Вооруженные силы Украины
Врио курского губернатора обсудил базу разрушений с замглавы Росреестра

Смирнов обсудил формирование базы разрушенных объектов с замглавы Росреестра

© Фото : официальный Telegram-канал врио губернатора Курской областиПоследствия обстрела города Суджа в Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© Фото : официальный Telegram-канал врио губернатора Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области
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ВОРОНЕЖ, 14 авг - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов рассказал в своем Telegram-канале, что обсудил с заместителем руководителя Росреестра Максимом Смирновым работу по формированию данных для включения в программу восстановления разрушенных и поврежденных объектов недвижимости.
"Встретился с заместителем руководителя Росреестра Максимом Смирновым. Обсудили, как будет организована работа по формированию данных, необходимых для включения в программу восстановления разрушенных и поврежденных объектов недвижимости", - рассказал Смирнов.
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Смирнов отметил, что сейчас важнее всего обеспечить безопасность жителей области. При этом, по мнению главы региона, уже нужно начинать подготовку к восстановлению. Смирнов уверен, что "с поддержкой федерального центра, регионов и всех россиян" удастся справиться с поставленными задачами.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 14 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2,3 тысячи военных и 37 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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РоссияКурская областьАлексей Смирнов (политик)Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)Вооруженные силы Украины
 
 
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