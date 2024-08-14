Врио курского губернатора обсудил базу разрушений с замглавы Росреестра
Смирнов обсудил формирование базы разрушенных объектов с замглавы Росреестра
© Фото : официальный Telegram-канал врио губернатора Курской областиПоследствия обстрела города Суджа в Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области
ВОРОНЕЖ, 14 авг - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов рассказал в своем Telegram-канале, что обсудил с заместителем руководителя Росреестра Максимом Смирновым работу по формированию данных для включения в программу восстановления разрушенных и поврежденных объектов недвижимости.
"Встретился с заместителем руководителя Росреестра Максимом Смирновым. Обсудили, как будет организована работа по формированию данных, необходимых для включения в программу восстановления разрушенных и поврежденных объектов недвижимости", - рассказал Смирнов.
Смирнов отметил, что сейчас важнее всего обеспечить безопасность жителей области. При этом, по мнению главы региона, уже нужно начинать подготовку к восстановлению. Смирнов уверен, что "с поддержкой федерального центра, регионов и всех россиян" удастся справиться с поставленными задачами.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 14 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2,3 тысячи военных и 37 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
На защиту Курской области встала вся страна, заявил врио губернатора
13 августа, 16:54