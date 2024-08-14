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Рогов сообщил об ударе по ВСУ в Запорожье
Рогов сообщил об ударе по ВСУ в Запорожье - РИА Новости, 14.08.2024
Рогов сообщил об ударе по ВСУ в Запорожье
Ракетный удар нанесен по скоплению живой силы и техники ВСУ в подконтрольном украинским войскам городе Запорожье, сообщил в своем Telegram-канале председатель... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T16:26
2024-08-14T16:26
2024-08-14T16:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости. Ракетный удар нанесен по скоплению живой силы и техники ВСУ в подконтрольном украинским войскам городе Запорожье, сообщил в своем Telegram-канале председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее местное издание "Зеркало недели" сообщило, что взрыв прогремел в Запорожье на фоне объявленной воздушной тревоги. "По предварительным данным, причина взрыва - прилёт вежливой ракеты по скоплению живой силы и техники боевиков ВСУ", - написал Рогов, охарактеризовав взрыв как "мощный и объёмный". Он добавил, что слышна работа украинской ПВО.
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запорожье, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожье, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Рогов сообщил об ударе по ВСУ в Запорожье
Рогов: ракетный удар нанесен по скоплению живой силы и техники ВСУ в Запорожье