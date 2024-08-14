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Российская авиация нанесла удары по резервам ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 14.08.2024
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14:26 14.08.2024 (обновлено: 14:29 14.08.2024)
https://ria.ru/20240814/rezervy-1966158250.html
Российская авиация нанесла удары по резервам ВСУ в Сумской области
Российская авиация нанесла удары по резервам ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 14.08.2024
Российская авиация нанесла удары по резервам ВСУ в Сумской области
Российская авиация нанесла удары по резервам ВСУ в районах шести населённых пунктов Сумской области, сообщило Минобороны РФ в сводке. РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T14:26
2024-08-14T14:29
специальная военная операция на украине
россия
сумская область
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Российская авиация нанесла удары по резервам ВСУ в районах шести населённых пунктов Сумской области, сообщило Минобороны РФ в сводке. "Авиацией нанесены удары по резервам ВСУ в районах населенных пунктов Юнаковка, Садки, Мирополье, Храповщина, Могрицы и Кровное Сумской области", - говорится в сообщении ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ.
https://ria.ru/20240709/spetsoperatsiya-1958416704.html
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россия, сумская область, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российская авиация нанесла удары по резервам ВСУ в Сумской области

МО: авиация нанесла удары по резервам ВСУ в 6 населенных пунктах Сумской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВертолет Ка-52 во время боевого вылета в зоне СВО
Вертолет Ка-52 во время боевого вылета в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Вертолет Ка-52 во время боевого вылета в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Российская авиация нанесла удары по резервам ВСУ в районах шести населённых пунктов Сумской области, сообщило Минобороны РФ в сводке.
"Авиацией нанесены удары по резервам ВСУ в районах населенных пунктов Юнаковка, Садки, Мирополье, Храповщина, Могрицы и Кровное Сумской области", - говорится в сообщении ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСумская областьВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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