https://ria.ru/20240814/rezervy-1966158250.html

Российская авиация нанесла удары по резервам ВСУ в Сумской области

Российская авиация нанесла удары по резервам ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 14.08.2024

Российская авиация нанесла удары по резервам ВСУ в Сумской области

Российская авиация нанесла удары по резервам ВСУ в районах шести населённых пунктов Сумской области, сообщило Минобороны РФ в сводке. РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T14:26

2024-08-14T14:26

2024-08-14T14:29

специальная военная операция на украине

россия

сумская область

вооруженные силы украины

безопасность

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Российская авиация нанесла удары по резервам ВСУ в районах шести населённых пунктов Сумской области, сообщило Минобороны РФ в сводке. "Авиацией нанесены удары по резервам ВСУ в районах населенных пунктов Юнаковка, Садки, Мирополье, Храповщина, Могрицы и Кровное Сумской области", - говорится в сообщении ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ.

https://ria.ru/20240709/spetsoperatsiya-1958416704.html

россия

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Ольга Фомченкова

россия, сумская область, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)