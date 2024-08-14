https://ria.ru/20240814/rekonstruktsiya-1966173665.html

Калужский губернатор проверил ход реконструкции сквера Волкова

Калужский губернатор проверил ход реконструкции сквера Волкова - РИА Новости, 14.08.2024

Калужский губернатор проверил ход реконструкции сквера Волкова

Губернатор Калужской области Владислав Шапша проверил ход реконструкции сквера Волкова в областном центре, сообщает правительство региона. РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T15:24

2024-08-14T15:24

2024-08-14T15:24

калужская область

владислав шапша

калуга

благоустройство

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951354667_0:25:3072:1752_1920x0_80_0_0_341269088b4229df86ac72c97b469134.jpg

КАЛУГА, 14 авг – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша проверил ход реконструкции сквера Волкова в областном центре, сообщает правительство региона. "Губернатор Владислав Шапша проконтролировал ход реконструкции сквера Волкова в областном центре. Работы начались в рамках реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда". Именно жители Калуги в ходе онлайн–голосования выбрали сквер для благоустройства", - говорится в сообщении. В настоящее время в сквере строятся теннисные корты, начинаются работы по устройству велопешеходной дорожки по периметру сквера, восстановлению лестничных маршей, подпорной стенки и наружного освещения. Губернатору рассказали, что планируется установить около 200 светильников. Спонсором при строительстве кортов выступит калужское предприятие. Кроме этого, в сквере началось строительство поля для пляжного футбола и площадки для игры в петанк. Появится в сквере станция для зарядки автомобилей. По условиям контракта работы этого этапа благоустройства должны завершиться в ноябре 2024 года, сообщает правительство Калужской области. Владислав Шапша поручил руководству областного центра контролировать сроки исполнения контракта. "Рассчитываю, что и в выходные здесь будут вестись работы. Не хотелось бы, чтобы строительство затягивалось или уходило в неисполненные обязательства", - отметил губернатор. Отдельное поручение глава региона дал по благоустройству входа в сквер со стороны улицы Циолковского, которое также необходимо выполнить в этом году.

https://ria.ru/20240812/avtoprom-1965655082.html

https://ria.ru/20240812/promproizvodstvo-1965647538.html

калуга

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

владислав шапша, калуга, благоустройство