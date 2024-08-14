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Калужский губернатор проверил ход реконструкции сквера Волкова - РИА Новости, 14.08.2024
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Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
 
15:24 14.08.2024
https://ria.ru/20240814/rekonstruktsiya-1966173665.html
Калужский губернатор проверил ход реконструкции сквера Волкова
Калужский губернатор проверил ход реконструкции сквера Волкова - РИА Новости, 14.08.2024
Калужский губернатор проверил ход реконструкции сквера Волкова
Губернатор Калужской области Владислав Шапша проверил ход реконструкции сквера Волкова в областном центре, сообщает правительство региона. РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T15:24
2024-08-14T15:24
калужская область
владислав шапша
калуга
благоустройство
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КАЛУГА, 14 авг – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша проверил ход реконструкции сквера Волкова в областном центре, сообщает правительство региона. "Губернатор Владислав Шапша проконтролировал ход реконструкции сквера Волкова в областном центре. Работы начались в рамках реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда". Именно жители Калуги в ходе онлайн–голосования выбрали сквер для благоустройства", - говорится в сообщении. В настоящее время в сквере строятся теннисные корты, начинаются работы по устройству велопешеходной дорожки по периметру сквера, восстановлению лестничных маршей, подпорной стенки и наружного освещения. Губернатору рассказали, что планируется установить около 200 светильников. Спонсором при строительстве кортов выступит калужское предприятие. Кроме этого, в сквере началось строительство поля для пляжного футбола и площадки для игры в петанк. Появится в сквере станция для зарядки автомобилей. По условиям контракта работы этого этапа благоустройства должны завершиться в ноябре 2024 года, сообщает правительство Калужской области. Владислав Шапша поручил руководству областного центра контролировать сроки исполнения контракта. "Рассчитываю, что и в выходные здесь будут вестись работы. Не хотелось бы, чтобы строительство затягивалось или уходило в неисполненные обязательства", - отметил губернатор. Отдельное поручение глава региона дал по благоустройству входа в сквер со стороны улицы Циолковского, которое также необходимо выполнить в этом году.
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владислав шапша, калуга, благоустройство
Калужская область, Владислав Шапша, Калуга, Благоустройство

Калужский губернатор проверил ход реконструкции сквера Волкова

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Калужской области Владислав Шапша
Губернатор Калужской области Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Губернатор Калужской области Владислав Шапша
Читать ria.ru в
КАЛУГА, 14 авг – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша проверил ход реконструкции сквера Волкова в областном центре, сообщает правительство региона.
"Губернатор Владислав Шапша проконтролировал ход реконструкции сквера Волкова в областном центре. Работы начались в рамках реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда". Именно жители Калуги в ходе онлайн–голосования выбрали сквер для благоустройства", - говорится в сообщении.
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В настоящее время в сквере строятся теннисные корты, начинаются работы по устройству велопешеходной дорожки по периметру сквера, восстановлению лестничных маршей, подпорной стенки и наружного освещения. Губернатору рассказали, что планируется установить около 200 светильников. Спонсором при строительстве кортов выступит калужское предприятие.
Кроме этого, в сквере началось строительство поля для пляжного футбола и площадки для игры в петанк. Появится в сквере станция для зарядки автомобилей. По условиям контракта работы этого этапа благоустройства должны завершиться в ноябре 2024 года, сообщает правительство Калужской области.
Владислав Шапша поручил руководству областного центра контролировать сроки исполнения контракта. "Рассчитываю, что и в выходные здесь будут вестись работы. Не хотелось бы, чтобы строительство затягивалось или уходило в неисполненные обязательства", - отметил губернатор.
Отдельное поручение глава региона дал по благоустройству входа в сквер со стороны улицы Циолковского, которое также необходимо выполнить в этом году.
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Калужская областьВладислав ШапшаКалугаБлагоустройство
 
 
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