https://ria.ru/20240814/razrabotki-1966151962.html

На форуме "Армия" показали высокотехнологичные разработки компаний Москвы

На форуме "Армия" показали высокотехнологичные разработки компаний Москвы - РИА Новости, 14.08.2024

На форуме "Армия" показали высокотехнологичные разработки компаний Москвы

Столичные производители представили свою продукцию на международном военно-техническом форуме "Армия-2024", заявил в среду министр правительства Москвы,... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T16:17

2024-08-14T16:17

2024-08-14T16:17

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

сергей собянин

сергей чеботарев

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МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Столичные производители представили свою продукцию на международном военно-техническом форуме "Армия-2024", заявил в среду министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов."В Москве каждое третье предприятие высокотехнологичное. Компании внедряют искусственный интеллект, роботизированные линии и машинное зрение. Так, на военно-техническом форуме столичные промышленники представляют новые уникальные разработки и проверенные временем решения. Продукцию компаний используют в авиации, наземной технике, морских судах и во многих других сферах", — отметил Гарбузов, слова которого привели в ДИПП.К примеру, группа компаний "АСК" представила на форуме "Армия" три версии мобильных систем радиоэлектронной борьбы и разведки. Они занимаются обеспечением безопасности для любых объектов от беспилотных летательных аппаратов.В свою очередь, гендиректор компании Сергей Чеботарёв заявил, что компания делает все возможное для выпуска перспективных разработок в части средств РЭБ. Изделия зарекомендовали себя как надежные и востребованные, в том числе, как и для защиты объектов критической инфраструктуры, так и для специального транспорта и личного состава.Кроме того, московский научно-производственный центр Автоматики и приборостроения имени академика Н.А. Пилюгина (АО "НПЦАП") представляет на форуме "Армия" шесть экспонатов. Среди них – макет системы управления для летательных объектов, комплекс с беспилотным летательным аппаратом, комплекс воздушной разведки, электропривод, изготовленный из отечественных материалов и пр. А производитель часов "Полёт-Хронос" из столицы представил морской хронометр, корпус которого изготовлен из прозрачного полимера, через который можно наблюдать за работой сложного часового механизма. Устройство отвечает за навигационную безопасность, являясь носителем точного времени на любом судне. Промышленный холдинг "Эверс груп Рус" из Москвы показал медицинские изделия – мазевые сетчатые повязки, индивидуальный перевязочный пакет, лечебные косметические средства, пленки с повидон-йодом для проведения операций, перевязочные средства и многое другое.В ДИПП отметили, что более 10 компаний-резидентов ОЭЗ "Технополис Москва" участвуют в выставке. Компания "Некс-Т", которая занимается выпуском интерактивного оборудования и дисплеев под брендом NexTouch, представила свои высокотехнологичные устройства. Они широко применяются в ключевых сферах экономики России. На стенде предприятия можно увидеть дисплеи и материнскую плату на базе отечественных процессоров.По поручению мэра Москвы Сергей Собянина в столице реализуется комплекс мер, которые направлены на повышение инвестпривлекательности города для отечественных промышленников и развитие производства. В Москве созданы комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Московские предприниматели могут воспользоваться свыше 20 системными мерами поддержки от властей столицы. Среди них – целевые займы и субсидии. Кроме того, в городе разработан ряд антикризисных инструментов.Москва является городом с развитым производством. Здесь работает свыше 4,2 тысячи промкомпаний, на которых работают 725 тысяч сотрудников. Каждый год открывается 40-50 средних и крупных предприятий, а также порядка ста малых. Они производят разные товары, активно внедряют инновации и наращивают объемы выпуска продукции.Международный военно-технический форум "Армия" – выставочное мероприятие, организуемое министерством обороны Российской Федерации для демонстрации инновационных идей и достижений в сфере высокотехнологичного производства. Форум проводится ежегодно в соответствии с распоряжением правительства РФ.

https://ria.ru/20240811/innovatsii-1965500411.html

https://ria.ru/20240810/mtsh-1965297218.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, анатолий гарбузов, сергей собянин, сергей чеботарев