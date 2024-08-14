https://ria.ru/20240814/rassledovanie-1966062866.html

В Приморье завершили расследование убийства бизнесмена в 2003 году

В Приморье завершили расследование убийства бизнесмена в 2003 году - РИА Новости, 14.08.2024

В Приморье завершили расследование убийства бизнесмена в 2003 году

Следователи в Приморье завершили расследование убийства предпринимателя Андрея Смолдырева, совершенное в 2003 году в Уссурийске, сообщает СУСК РФ по Приморскому РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T03:42

2024-08-14T03:42

2024-08-14T03:42

происшествия

уссурийск

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ВЛАДИВОСТОК, 14 авг – РИА Новости. Следователи в Приморье завершили расследование убийства предпринимателя Андрея Смолдырева, совершенное в 2003 году в Уссурийске, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю. По версии следствия, в 2003 году между предпринимателями Арманом Айрапетяном и Андреем Смолдыревым возник конфликт из-за земельного участка. Айрапетян предложил жителю Уссурийска Дмитрию Махненко убить оппонента и передал ему пистолет с глушителем для совершения преступления. "Тридцатого октября 2003 года при пособничестве другого соучастника Дмитрия Гагарина обвиняемый, пряча лицо под маской, дождался, когда потерпевший выйдет из администрации города Уссурийска, догнал его и выстрелил не менее семи раз в область головы и тела. От полученных травм потерпевший скончался. Пособник увез обвиняемого с места преступления и избавился от оружия", - говорится в сообщении. Отмечается, что преступление оставалось нераскрытым до 2013 года, когда в рамках работы по делам прошлых лет следователями во взаимодействии с УМВД по Приморскому краю задержали пособников совершения убийства, впоследствии они были осуждены. "Исполнитель скрывался все эти годы, но следователи продолжали организацию его розыска. В результате этого 1 апреля 2024 года он был обнаружен в городе Хабаровске. В настоящее время обвиняемому предъявлено окончательное обвинение и в ближайшее время стороне защите будет предоставлена возможность ознакомиться с материалами уголовного дела", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20240813/delo-1966040434.html

https://ria.ru/20240813/ubiystvo-1965971328.html

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происшествия, уссурийск, приморский край, россия