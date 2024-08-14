Рейтинг@Mail.ru
В Приморье завершили расследование убийства бизнесмена в 2003 году - РИА Новости, 14.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:42 14.08.2024
https://ria.ru/20240814/rassledovanie-1966062866.html
В Приморье завершили расследование убийства бизнесмена в 2003 году
В Приморье завершили расследование убийства бизнесмена в 2003 году - РИА Новости, 14.08.2024
В Приморье завершили расследование убийства бизнесмена в 2003 году
Следователи в Приморье завершили расследование убийства предпринимателя Андрея Смолдырева, совершенное в 2003 году в Уссурийске, сообщает СУСК РФ по Приморскому РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T03:42
2024-08-14T03:42
происшествия
уссурийск
приморский край
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_983ba988d00d7cfdcd205cff6a2cfb34.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 14 авг – РИА Новости. Следователи в Приморье завершили расследование убийства предпринимателя Андрея Смолдырева, совершенное в 2003 году в Уссурийске, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю. По версии следствия, в 2003 году между предпринимателями Арманом Айрапетяном и Андреем Смолдыревым возник конфликт из-за земельного участка. Айрапетян предложил жителю Уссурийска Дмитрию Махненко убить оппонента и передал ему пистолет с глушителем для совершения преступления. "Тридцатого октября 2003 года при пособничестве другого соучастника Дмитрия Гагарина обвиняемый, пряча лицо под маской, дождался, когда потерпевший выйдет из администрации города Уссурийска, догнал его и выстрелил не менее семи раз в область головы и тела. От полученных травм потерпевший скончался. Пособник увез обвиняемого с места преступления и избавился от оружия", - говорится в сообщении. Отмечается, что преступление оставалось нераскрытым до 2013 года, когда в рамках работы по делам прошлых лет следователями во взаимодействии с УМВД по Приморскому краю задержали пособников совершения убийства, впоследствии они были осуждены. "Исполнитель скрывался все эти годы, но следователи продолжали организацию его розыска. В результате этого 1 апреля 2024 года он был обнаружен в городе Хабаровске. В настоящее время обвиняемому предъявлено окончательное обвинение и в ближайшее время стороне защите будет предоставлена возможность ознакомиться с материалами уголовного дела", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20240813/delo-1966040434.html
https://ria.ru/20240813/ubiystvo-1965971328.html
уссурийск
приморский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_c59b04aaa11cc059deb35fd53f709380.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, уссурийск, приморский край, россия
Происшествия, Уссурийск, Приморский край, Россия
В Приморье завершили расследование убийства бизнесмена в 2003 году

СК завершил расследование убийства бизнесмена Смолдырева в 2003 году в Приморье

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 14 авг – РИА Новости. Следователи в Приморье завершили расследование убийства предпринимателя Андрея Смолдырева, совершенное в 2003 году в Уссурийске, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю.
По версии следствия, в 2003 году между предпринимателями Арманом Айрапетяном и Андреем Смолдыревым возник конфликт из-за земельного участка. Айрапетян предложил жителю Уссурийска Дмитрию Махненко убить оппонента и передал ему пистолет с глушителем для совершения преступления.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
В Нижнем Новгороде завели дело после нападения мигранта на женщину
Вчера, 21:57
"Тридцатого октября 2003 года при пособничестве другого соучастника Дмитрия Гагарина обвиняемый, пряча лицо под маской, дождался, когда потерпевший выйдет из администрации города Уссурийска, догнал его и выстрелил не менее семи раз в область головы и тела. От полученных травм потерпевший скончался. Пособник увез обвиняемого с места преступления и избавился от оружия", - говорится в сообщении.
Отмечается, что преступление оставалось нераскрытым до 2013 года, когда в рамках работы по делам прошлых лет следователями во взаимодействии с УМВД по Приморскому краю задержали пособников совершения убийства, впоследствии они были осуждены.
"Исполнитель скрывался все эти годы, но следователи продолжали организацию его розыска. В результате этого 1 апреля 2024 года он был обнаружен в городе Хабаровске. В настоящее время обвиняемому предъявлено окончательное обвинение и в ближайшее время стороне защите будет предоставлена возможность ознакомиться с материалами уголовного дела", - отмечается в сообщении.
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
Жителя Кировской области заподозрили в убийстве подростка и его отца
Вчера, 16:30
 
ПроисшествияУссурийскПриморский крайРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала