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В Орловской области сбили два беспилотника ВСУ
В Орловской области сбили два беспилотника ВСУ - РИА Новости, 14.08.2024
В Орловской области сбили два беспилотника ВСУ
В небе над Орловской областью сбиты два украинских БПЛА, повреждений и пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Андрей Клычков. РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T07:31
2024-08-14T07:31
2024-08-14T07:35
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. В небе над Орловской областью сбиты два украинских БПЛА, повреждений и пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Андрей Клычков."Друзья, противник продолжает свои атаки – в небе над Орловской областью сбиты два вражеских БПЛА. Повреждений нет, пострадавших нет, на местах происшествия работают оперативные службы", - написал он.Как подчеркнул губернатор, киевский режим "вновь избирает своими целями гражданские объекты"."Но мы продолжим всеми силами поддерживать наших пострадавших соседей и нашу армию. Победа будет за нами", - подчеркнул Клычков.
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Специальная военная операция на Украине, Орловская область, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия
В Орловской области сбили два беспилотника ВСУ
Клычков: силы ПВО в Орловской области сбили два беспилотника ВСУ