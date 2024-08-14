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В Орловской области сбили два беспилотника ВСУ - РИА Новости, 14.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:31 14.08.2024 (обновлено: 07:35 14.08.2024)
https://ria.ru/20240814/pvo-1966074993.html
В Орловской области сбили два беспилотника ВСУ
В Орловской области сбили два беспилотника ВСУ - РИА Новости, 14.08.2024
В Орловской области сбили два беспилотника ВСУ
В небе над Орловской областью сбиты два украинских БПЛА, повреждений и пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Андрей Клычков. РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T07:31
2024-08-14T07:35
специальная военная операция на украине
орловская область
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
россия
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. В небе над Орловской областью сбиты два украинских БПЛА, повреждений и пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Андрей Клычков."Друзья, противник продолжает свои атаки – в небе над Орловской областью сбиты два вражеских БПЛА. Повреждений нет, пострадавших нет, на местах происшествия работают оперативные службы", - написал он.Как подчеркнул губернатор, киевский режим "вновь избирает своими целями гражданские объекты"."Но мы продолжим всеми силами поддерживать наших пострадавших соседей и нашу армию. Победа будет за нами", - подчеркнул Клычков.
https://ria.ru/20240814/obstrely-1966072400.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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орловская область, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия
Специальная военная операция на Украине, Орловская область, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия
В Орловской области сбили два беспилотника ВСУ

Клычков: силы ПВО в Орловской области сбили два беспилотника ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчетов ЗРК "Стрела -10"
Боевая работа расчетов ЗРК Стрела -10 - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа расчетов ЗРК "Стрела -10". Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. В небе над Орловской областью сбиты два украинских БПЛА, повреждений и пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Андрей Клычков.
"Друзья, противник продолжает свои атаки – в небе над Орловской областью сбиты два вражеских БПЛА. Повреждений нет, пострадавших нет, на местах происшествия работают оперативные службы", - написал он.
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Беспилотники ВСУ атаковали два населенных пункта Белгородской области
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Как подчеркнул губернатор, киевский режим "вновь избирает своими целями гражданские объекты".
"Но мы продолжим всеми силами поддерживать наших пострадавших соседей и нашу армию. Победа будет за нами", - подчеркнул Клычков.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеОрловская областьБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФРоссия
 
 
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