https://ria.ru/20240814/pvo-1966074993.html

В Орловской области сбили два беспилотника ВСУ

В Орловской области сбили два беспилотника ВСУ - РИА Новости, 14.08.2024

В Орловской области сбили два беспилотника ВСУ

В небе над Орловской областью сбиты два украинских БПЛА, повреждений и пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Андрей Клычков. РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T07:31

2024-08-14T07:31

2024-08-14T07:35

специальная военная операция на украине

орловская область

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. В небе над Орловской областью сбиты два украинских БПЛА, повреждений и пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Андрей Клычков."Друзья, противник продолжает свои атаки – в небе над Орловской областью сбиты два вражеских БПЛА. Повреждений нет, пострадавших нет, на местах происшествия работают оперативные службы", - написал он.Как подчеркнул губернатор, киевский режим "вновь избирает своими целями гражданские объекты"."Но мы продолжим всеми силами поддерживать наших пострадавших соседей и нашу армию. Победа будет за нами", - подчеркнул Клычков.

https://ria.ru/20240814/obstrely-1966072400.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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орловская область, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия