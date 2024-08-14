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В Курской области сбили четыре ракеты ВСУ
В Курской области сбили четыре ракеты ВСУ - РИА Новости, 14.08.2024
В Курской области сбили четыре ракеты ВСУ
Четыре украинские ракеты сбила ПВО в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своём Telegram-канале. РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T02:49
2024-08-14T02:49
2024-08-14T02:51
специальная военная операция на украине
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безопасность
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алексей смирнов (политик)
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Четыре украинские ракеты сбила ПВО в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своём Telegram-канале."Наша ПВО отражает атаки ВСУ. Сбито 4 украинские ракеты. Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы", - написал он.
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курская область, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, алексей смирнов (политик)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия, Алексей Смирнов (политик)
В Курской области сбили четыре ракеты ВСУ
Врио губернатора Смирнов: в Курской области силы ПВО сбили четыре ракеты ВСУ