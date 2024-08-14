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В Воронежской области ликвидировали большое количество беспилотников ВСУ

В Воронежской области ликвидировали большое количество беспилотников ВСУ - РИА Новости, 14.08.2024

В Воронежской области ликвидировали большое количество беспилотников ВСУ

Большое количество беспилотников самолетного типа ВСУ ликвидировано в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T02:29

2024-08-14T02:29

2024-08-14T02:32

специальная военная операция на украине

воронежская область

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

безопасность

россия

александр гусев (губернатор)

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Большое количество беспилотников самолетного типа ВСУ ликвидировано в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале."Наши силы ПВО и средства РЭБ продолжают уничтожение украинских БПЛА в Воронежской области. Ликвидировано большое количество беспилотников самолетного типа. По предварительной информации, пострадавших нет. В результате падения обломков БПЛА фиксируются незначительные повреждения отдельных жилых домов, хозпостроек и транспорта, возгорание сухой растительности. Распространения огня не допущено", - написал он.Добавляется, что режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

воронежская область

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воронежская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, россия, александр гусев (губернатор)