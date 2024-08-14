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В Воронежской области ликвидировали большое количество беспилотников ВСУ - РИА Новости, 14.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:29 14.08.2024 (обновлено: 02:32 14.08.2024)
https://ria.ru/20240814/pvo-1966059122.html
В Воронежской области ликвидировали большое количество беспилотников ВСУ
В Воронежской области ликвидировали большое количество беспилотников ВСУ - РИА Новости, 14.08.2024
В Воронежской области ликвидировали большое количество беспилотников ВСУ
Большое количество беспилотников самолетного типа ВСУ ликвидировано в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T02:29
2024-08-14T02:32
специальная военная операция на украине
воронежская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
россия
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Большое количество беспилотников самолетного типа ВСУ ликвидировано в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале."Наши силы ПВО и средства РЭБ продолжают уничтожение украинских БПЛА в Воронежской области. Ликвидировано большое количество беспилотников самолетного типа. По предварительной информации, пострадавших нет. В результате падения обломков БПЛА фиксируются незначительные повреждения отдельных жилых домов, хозпостроек и транспорта, возгорание сухой растительности. Распространения огня не допущено", - написал он.Добавляется, что режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется.
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воронежская область
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воронежская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, россия, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Россия, Александр Гусев (губернатор)
В Воронежской области ликвидировали большое количество беспилотников ВСУ

Гусев: в Воронежской области ликвидировали большое количество беспилотников ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс
Зенитный ракетный комплекс - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Зенитный ракетный комплекс. Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Большое количество беспилотников самолетного типа ВСУ ликвидировано в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.
"Наши силы ПВО и средства РЭБ продолжают уничтожение украинских БПЛА в Воронежской области. Ликвидировано большое количество беспилотников самолетного типа. По предварительной информации, пострадавших нет. В результате падения обломков БПЛА фиксируются незначительные повреждения отдельных жилых домов, хозпостроек и транспорта, возгорание сухой растительности. Распространения огня не допущено", - написал он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Добавляется, что режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется.
 
Специальная военная операция на УкраинеВоронежская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасностьРоссияАлександр Гусев (губернатор)
 
 
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