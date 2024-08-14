https://ria.ru/20240814/putin-1966144468.html

Власти продолжат субсидирование авиабилетов в Калининградскую область

Власти продолжат субсидирование авиабилетов в Калининградскую область - РИА Новости, 14.08.2024

Власти продолжат субсидирование авиабилетов в Калининградскую область

Президент России Владимир Путин на встрече с врио губернатора Калининградской области Алексеем Беспрозванных заявил, что субсидирование авиабилетов в... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T13:31

2024-08-14T13:31

2024-08-14T13:38

россия

калининградская область

владимир путин

алексей беспрозванных

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НОВО-ОГАРЕВО, 14 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с врио губернатора Калининградской области Алексеем Беспрозванных заявил, что субсидирование авиабилетов в Калининградской области продолжится.Врио главы региона отметил необходимость субсидий на авиаперевозки для регулирования цен на билеты, назвав вопрос "чувствительным для Калининградской области"."В отношении авиабилетов субсидирование продолжится", - отметил Путин на встрече с Беспрозванных.

https://ria.ru/20240811/vostok-1965466161.html

россия

калининградская область

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2024

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россия, калининградская область, владимир путин, алексей беспрозванных