Рейтинг@Mail.ru
Власти продолжат субсидирование авиабилетов в Калининградскую область - РИА Новости, 14.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:31 14.08.2024 (обновлено: 13:38 14.08.2024)
https://ria.ru/20240814/putin-1966144468.html
Власти продолжат субсидирование авиабилетов в Калининградскую область
Власти продолжат субсидирование авиабилетов в Калининградскую область - РИА Новости, 14.08.2024
Власти продолжат субсидирование авиабилетов в Калининградскую область
Президент России Владимир Путин на встрече с врио губернатора Калининградской области Алексеем Беспрозванных заявил, что субсидирование авиабилетов в... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T13:31
2024-08-14T13:38
россия
калининградская область
владимир путин
алексей беспрозванных
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395508_498:481:3071:1928_1920x0_80_0_0_2b13d3674d5c0e50aefeb69c46e542f3.jpg
НОВО-ОГАРЕВО, 14 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с врио губернатора Калининградской области Алексеем Беспрозванных заявил, что субсидирование авиабилетов в Калининградской области продолжится.Врио главы региона отметил необходимость субсидий на авиаперевозки для регулирования цен на билеты, назвав вопрос "чувствительным для Калининградской области"."В отношении авиабилетов субсидирование продолжится", - отметил Путин на встрече с Беспрозванных.
https://ria.ru/20240811/vostok-1965466161.html
россия
калининградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395508_760:464:2872:2048_1920x0_80_0_0_fed4228f479e462df6d70c9c2b60f306.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, калининградская область, владимир путин, алексей беспрозванных
Россия, Калининградская область, Владимир Путин, Алексей Беспрозванных
Власти продолжат субсидирование авиабилетов в Калининградскую область

Путин: субсидирование льготных авиабилетов в Калининградской области продолжится

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в медиабанк
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
Читать ria.ru в
НОВО-ОГАРЕВО, 14 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с врио губернатора Калининградской области Алексеем Беспрозванных заявил, что субсидирование авиабилетов в Калининградской области продолжится.
Врио главы региона отметил необходимость субсидий на авиаперевозки для регулирования цен на билеты, назвав вопрос "чувствительным для Калининградской области".
«
"В отношении авиабилетов субсидирование продолжится", - отметил Путин на встрече с Беспрозванных.
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
Перелеты в ДФО лидируют по росту спроса у туристов осенью
11 августа, 06:41
 
РоссияКалининградская областьВладимир ПутинАлексей Беспрозванных
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала