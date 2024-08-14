В Авдеевке начались восстановительные работы, заявил Пушилин
Глава ДНР Пушилин: говорить о полном возвращении жителей в Авдеевку рано
Разрушенные дома в Авдеевке в ДНР . Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Восстановительные работы начались в освобожденной в феврале Авдеевке Донецкой Народной Республики, но из-за близости линии фронта говорить о полном возвращении жителей в город рано, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
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"Говорить пока о полноценном возврате населения в Авдеевку преждевременно, потому что еще слишком близко линия фронта, и еще приступить полноценно к восстановительным работам, как мы это можем видеть в Мариуполе, конечно же, пока речь об этом не идет. Тем не менее сейчас ряд работ восстановительных (идет), и шесть многоквартирных домов сейчас восстанавливается, и здесь работу проводят как регионы-шефы, оказывают очень серьезную поддержку, – и Ямало-Ненецкий автономный округ, и Челябинская область… Проводятся работы бригадами из Ясиноватой в плане восстановления частного сектора", - сказал Пушилин.
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Он отметил, что вопросы восстановления города обсуждались с министром строительства Иреком Файзуллиным, в том числе в рамках подготовки к отопительному сезону, потому что Авдеевке необходим особый подход.
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"Сейчас предоставляются все услуги, все возможности в плане получения документов, пособий. Паспорта получили все жители Авдеевки. Открываются магазины", - добавил глава республики.
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