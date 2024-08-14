https://ria.ru/20240814/pushilin-1966102907.html

В Авдеевке начались восстановительные работы, заявил Пушилин

В Авдеевке начались восстановительные работы, заявил Пушилин - РИА Новости, 14.08.2024

В Авдеевке начались восстановительные работы, заявил Пушилин

Восстановительные работы начались в освобожденной в феврале Авдеевке Донецкой Народной Республики, но из-за близости линии фронта говорить о полном возвращении... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T10:39

2024-08-14T10:39

2024-08-14T10:40

специальная военная операция на украине

авдеевка

донецкая народная республика

мариуполь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/12/1953629826_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_57506d1559fdf6054fcae4dbfef6274c.jpg

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Восстановительные работы начались в освобожденной в феврале Авдеевке Донецкой Народной Республики, но из-за близости линии фронта говорить о полном возвращении жителей в город рано, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24"."Говорить пока о полноценном возврате населения в Авдеевку преждевременно, потому что еще слишком близко линия фронта, и еще приступить полноценно к восстановительным работам, как мы это можем видеть в Мариуполе, конечно же, пока речь об этом не идет. Тем не менее сейчас ряд работ восстановительных (идет), и шесть многоквартирных домов сейчас восстанавливается, и здесь работу проводят как регионы-шефы, оказывают очень серьезную поддержку, – и Ямало-Ненецкий автономный округ, и Челябинская область… Проводятся работы бригадами из Ясиноватой в плане восстановления частного сектора", - сказал Пушилин.Он отметил, что вопросы восстановления города обсуждались с министром строительства Иреком Файзуллиным, в том числе в рамках подготовки к отопительному сезону, потому что Авдеевке необходим особый подход. "Сейчас предоставляются все услуги, все возможности в плане получения документов, пособий. Паспорта получили все жители Авдеевки. Открываются магазины", - добавил глава республики.

https://ria.ru/20240807/vosstanovlenie-1964620203.html

https://ria.ru/20240407/avdeevka-1938331156.html

авдеевка

донецкая народная республика

мариуполь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

авдеевка, донецкая народная республика, мариуполь