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В Авдеевке начались восстановительные работы, заявил Пушилин - РИА Новости, 14.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:39 14.08.2024 (обновлено: 10:40 14.08.2024)
https://ria.ru/20240814/pushilin-1966102907.html
В Авдеевке начались восстановительные работы, заявил Пушилин
В Авдеевке начались восстановительные работы, заявил Пушилин - РИА Новости, 14.08.2024
В Авдеевке начались восстановительные работы, заявил Пушилин
Восстановительные работы начались в освобожденной в феврале Авдеевке Донецкой Народной Республики, но из-за близости линии фронта говорить о полном возвращении... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T10:39
2024-08-14T10:40
специальная военная операция на украине
авдеевка
донецкая народная республика
мариуполь
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Восстановительные работы начались в освобожденной в феврале Авдеевке Донецкой Народной Республики, но из-за близости линии фронта говорить о полном возвращении жителей в город рано, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24"."Говорить пока о полноценном возврате населения в Авдеевку преждевременно, потому что еще слишком близко линия фронта, и еще приступить полноценно к восстановительным работам, как мы это можем видеть в Мариуполе, конечно же, пока речь об этом не идет. Тем не менее сейчас ряд работ восстановительных (идет), и шесть многоквартирных домов сейчас восстанавливается, и здесь работу проводят как регионы-шефы, оказывают очень серьезную поддержку, – и Ямало-Ненецкий автономный округ, и Челябинская область… Проводятся работы бригадами из Ясиноватой в плане восстановления частного сектора", - сказал Пушилин.Он отметил, что вопросы восстановления города обсуждались с министром строительства Иреком Файзуллиным, в том числе в рамках подготовки к отопительному сезону, потому что Авдеевке необходим особый подход. "Сейчас предоставляются все услуги, все возможности в плане получения документов, пособий. Паспорта получили все жители Авдеевки. Открываются магазины", - добавил глава республики.
https://ria.ru/20240807/vosstanovlenie-1964620203.html
https://ria.ru/20240407/avdeevka-1938331156.html
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авдеевка, донецкая народная республика, мариуполь
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Донецкая Народная Республика, Мариуполь
В Авдеевке начались восстановительные работы, заявил Пушилин

Глава ДНР Пушилин: говорить о полном возвращении жителей в Авдеевку рано

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРазрушенные дома в Авдеевке в ДНР
Разрушенные дома в Авдеевке в ДНР - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Разрушенные дома в Авдеевке в ДНР . Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Восстановительные работы начались в освобожденной в феврале Авдеевке Донецкой Народной Республики, но из-за близости линии фронта говорить о полном возвращении жителей в город рано, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
«
"Говорить пока о полноценном возврате населения в Авдеевку преждевременно, потому что еще слишком близко линия фронта, и еще приступить полноценно к восстановительным работам, как мы это можем видеть в Мариуполе, конечно же, пока речь об этом не идет. Тем не менее сейчас ряд работ восстановительных (идет), и шесть многоквартирных домов сейчас восстанавливается, и здесь работу проводят как регионы-шефы, оказывают очень серьезную поддержку, – и Ямало-Ненецкий автономный округ, и Челябинская область… Проводятся работы бригадами из Ясиноватой в плане восстановления частного сектора", - сказал Пушилин.
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Он отметил, что вопросы восстановления города обсуждались с министром строительства Иреком Файзуллиным, в том числе в рамках подготовки к отопительному сезону, потому что Авдеевке необходим особый подход.
«
"Сейчас предоставляются все услуги, все возможности в плане получения документов, пособий. Паспорта получили все жители Авдеевки. Открываются магазины", - добавил глава республики.
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Специальная военная операция на УкраинеАвдеевкаДонецкая Народная РеспубликаМариуполь
 
 
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