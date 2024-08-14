В Самарской области пять вагонов с азотным удобрением сошли с рельсов
Прокуратура: в Самарской области 5 вагонов с азотным удобрением сошли с рельсов
© Приволжская транспортная прокуратура / ТелеграмВагоны с азотным удобрением в Самарской области
© Приволжская транспортная прокуратура / Телеграм
Вагоны с азотным удобрением в Самарской области
САМАРА, 14 авг - РИА Новости. Пять вагонов с азотным удобрением сошли с рельсов на стации "Жигулевское море" в Самарской области, восстановительные работы уже ведутся, сообщила Приволжская транспортная прокуратура.
"По предварительным данным, 14 августа в вечернее время в Самарской области на станции "Жигулевское море" на пути необщего пользования при отправлении с подгорочного парка грузового поезда произошел сход с рельс пяти вагонов, из которых три вагона опрокинулись на бок. Вагоны с грузом - удобрение азотное", - говорится в Telegram-канале надзорного ведомства.
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Задержек движения поездов нет, на месте проводятся восстановительные работы, добавили в транспортной прокуратуре.
Куйбышевская транспортная прокуратура проверяет соблюдение требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
В качестве причин схода рассматриваются версии о ненадлежащем техническом состоянии железнодорожного полотна или ходовой части железнодорожного состава, сообщило Центральное МСУТ СК России в своем Telegram-канале. Следователи также проверяют действия ответственных лиц железной дороги по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба). По данным ведомства, ущерб окружающей среде не причинен.
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