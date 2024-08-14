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Порядка 100 проектов в сфере производства БПЛА реализуются в подмосковье
Порядка 100 проектов в сфере производства БПЛА реализуются в подмосковье - РИА Новости, 14.08.2024
Порядка 100 проектов в сфере производства БПЛА реализуются в подмосковье
Подмосковный технопарк ЦАГИ в Жуковском реализует порядка 100 проектов в сфере производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщила заместитель... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T13:45
2024-08-14T13:45
2024-08-14T13:45
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Подмосковный технопарк ЦАГИ в Жуковском реализует порядка 100 проектов в сфере производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. "В технопарке ЦАГИ работает порядка 40 резидентов, более половины из которых занимаются разработкой и производством БПЛА, а также выпуском комплектующих и иной продукции для этого типа техники. Всего этими компаниями реализуется около 100 проектов в сфере беспилотных технологий", - отметила Зиновьева. В технопарке разработаны и производятся очки виртуальной и дополненной реальности, FPV-шлемы, БПЛА самолетного и мультироторного типа, приборы контроля целостности композитных конструкций БПЛА, системы обнаружения и охраны гражданских стратегических объектов. "Мы планируем дальше расширяться, будем входить в федеральную программу "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности", в планах расширять площадку технопарка ЦАГИ в Жуковском", - добавила Зиновьева.
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московская область (подмосковье), бпла
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), БПЛА
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Подмосковный технопарк ЦАГИ в Жуковском реализует порядка 100 проектов в сфере производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
"В технопарке ЦАГИ работает порядка 40 резидентов, более половины из которых занимаются разработкой и производством БПЛА, а также выпуском комплектующих и иной продукции для этого типа техники. Всего этими компаниями реализуется около 100 проектов в сфере беспилотных технологий", - отметила Зиновьева.
В технопарке разработаны и производятся очки виртуальной и дополненной реальности, FPV-шлемы, БПЛА самолетного и мультироторного типа, приборы контроля целостности композитных конструкций БПЛА
, системы обнаружения и охраны гражданских стратегических объектов.
"Мы планируем дальше расширяться, будем входить в федеральную программу "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности", в планах расширять площадку технопарка ЦАГИ в Жуковском", - добавила Зиновьева.