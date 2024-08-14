https://ria.ru/20240814/proekty-1966145230.html

Порядка 100 проектов в сфере производства БПЛА реализуются в подмосковье

Порядка 100 проектов в сфере производства БПЛА реализуются в подмосковье - РИА Новости, 14.08.2024

Порядка 100 проектов в сфере производства БПЛА реализуются в подмосковье

Подмосковный технопарк ЦАГИ в Жуковском реализует порядка 100 проектов в сфере производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщила заместитель... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T13:45

2024-08-14T13:45

2024-08-14T13:45

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Подмосковный технопарк ЦАГИ в Жуковском реализует порядка 100 проектов в сфере производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. "В технопарке ЦАГИ работает порядка 40 резидентов, более половины из которых занимаются разработкой и производством БПЛА, а также выпуском комплектующих и иной продукции для этого типа техники. Всего этими компаниями реализуется около 100 проектов в сфере беспилотных технологий", - отметила Зиновьева. В технопарке разработаны и производятся очки виртуальной и дополненной реальности, FPV-шлемы, БПЛА самолетного и мультироторного типа, приборы контроля целостности композитных конструкций БПЛА, системы обнаружения и охраны гражданских стратегических объектов. "Мы планируем дальше расширяться, будем входить в федеральную программу "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности", в планах расширять площадку технопарка ЦАГИ в Жуковском", - добавила Зиновьева.

https://ria.ru/20240808/izdeliya-1965031412.html

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), бпла