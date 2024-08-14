https://ria.ru/20240814/prigovor-1966092798.html

В Магадане осудили жителя, не сообщившего о планах поджога военкомата

В Магадане осудили жителя, не сообщившего о планах поджога военкомата - РИА Новости, 14.08.2024

В Магадане осудили жителя, не сообщившего о планах поджога военкомата

Житель Магадана осужден почти на три года колонии строгого режима за то, что не рассказал о планах знакомой совершить теракт - поджечь военкомат, сообщает... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T10:07

2024-08-14T10:07

2024-08-14T10:07

происшествия

магадан

украина

россия

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МАГАДАН, 14 авг - РИА Новости. Житель Магадана осужден почти на три года колонии строгого режима за то, что не рассказал о планах знакомой совершить теракт - поджечь военкомат, сообщает Магаданский городской суд. Как установил суд, 19 сентября 2023 года в ходе личного разговора со своей знакомой подсудимый получил достоверные сведения о том, что она намеревается по заданию неустановленных лиц, действующих в интересах Украины, с целью дестабилизации общественно-политической ситуации, деятельности органов власти РФ и воздействия на принятие ими решения о прекращении СВО "совершить поджог здания военного комиссариата Магаданской области". Спустя несколько дней он узнал, что здание военкомата действительно пытались поджечь. "Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 10 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщает суд. Мужчину признали виновным в несообщении в органы власти о лицах, которые достоверно готовят теракт. Отмечается, что у него было и время, и возможность предупредить власти, но "с целью сокрытия фактов готовящегося и в последующем совершенного преступления, недопущения привлечения своих знакомых к уголовной ответственности, а также нежелания привлечения к себе внимания со стороны правоохранительных органов и страха быть привлеченным к уголовной ответственности" он этого не сделал. Приговор в законную силу не вступил.

https://ria.ru/20240624/podzhog-1955113901.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, магадан, украина, россия