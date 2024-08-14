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В Приангарье введут бесплатный проезд для школьников из многодетных семей - РИА Новости, 14.08.2024
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Иркутская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Иркутская область
 
15:15 14.08.2024
https://ria.ru/20240814/priangare-1966169851.html
В Приангарье введут бесплатный проезд для школьников из многодетных семей
В Приангарье введут бесплатный проезд для школьников из многодетных семей - РИА Новости, 14.08.2024
В Приангарье введут бесплатный проезд для школьников из многодетных семей
В Иркутской области с 1 сентября для школьников из многодетных семей установлен бесплатный проезд на общественном транспорте, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T15:15
2024-08-14T15:15
иркутская область
игорь кобзев
общественный транспорт
многодетные семьи
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ИРКУТСК, 14 авг - РИА Новости. В Иркутской области с 1 сентября для школьников из многодетных семей установлен бесплатный проезд на общественном транспорте, сообщает пресс-служба правительства Приангарья. В соответствии с указом президента РФ "О мерах социальной поддержки многодетных семей" и поручением губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, в регионе расширен перечень мер социальной поддержки многодетных семей. "С 1 сентября 2024 года в Приангарье установлен бесплатный проезд школьников из многодетных семей на общественном автомобильном транспорте городского и пригородного сообщения и в городском наземном электрическом транспорте", - говорится в сообщении. По словам Игоря Кобзева, министерство социального развития, опеки и попечительства региона проведет всю необходимую работу, чтобы дети из многодетных семей уже с начала учебного года смогли пользоваться бесплатными проездными билетами. Для оформления электронных социальных проездных уже можно обратиться в органы социальной защиты населения по месту жительства или в отделение МФЦ. Право на бесплатный проезд школьников имеют многодетные семьи, среднедушевой доход которых ниже двукратной величины прожиточного минимума.
https://ria.ru/20240806/priangare-1964483288.html
https://ria.ru/20240716/minimum-1960039617.html
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игорь кобзев, общественный транспорт, многодетные семьи
Иркутская область, Игорь Кобзев, Общественный транспорт, Многодетные семьи

В Приангарье введут бесплатный проезд для школьников из многодетных семей

© Фото : Правительство Иркутской областиБесплатный проезд для школьников из многодетных семей Приангарья введут с 1 сентября
Бесплатный проезд для школьников из многодетных семей Приангарья введут с 1 сентября - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© Фото : Правительство Иркутской области
Бесплатный проезд для школьников из многодетных семей Приангарья введут с 1 сентября
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 14 авг - РИА Новости. В Иркутской области с 1 сентября для школьников из многодетных семей установлен бесплатный проезд на общественном транспорте, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.
В соответствии с указом президента РФ "О мерах социальной поддержки многодетных семей" и поручением губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, в регионе расширен перечень мер социальной поддержки многодетных семей.
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"С 1 сентября 2024 года в Приангарье установлен бесплатный проезд школьников из многодетных семей на общественном автомобильном транспорте городского и пригородного сообщения и в городском наземном электрическом транспорте", - говорится в сообщении.
По словам Игоря Кобзева, министерство социального развития, опеки и попечительства региона проведет всю необходимую работу, чтобы дети из многодетных семей уже с начала учебного года смогли пользоваться бесплатными проездными билетами. Для оформления электронных социальных проездных уже можно обратиться в органы социальной защиты населения по месту жительства или в отделение МФЦ.
Право на бесплатный проезд школьников имеют многодетные семьи, среднедушевой доход которых ниже двукратной величины прожиточного минимума.
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Иркутская областьИгорь КобзевОбщественный транспортМногодетные семьи
 
 
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