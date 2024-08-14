https://ria.ru/20240814/priangare-1966169851.html

В Приангарье введут бесплатный проезд для школьников из многодетных семей

В Приангарье введут бесплатный проезд для школьников из многодетных семей - РИА Новости, 14.08.2024

В Приангарье введут бесплатный проезд для школьников из многодетных семей

В Иркутской области с 1 сентября для школьников из многодетных семей установлен бесплатный проезд на общественном транспорте, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T15:15

2024-08-14T15:15

2024-08-14T15:15

иркутская область

игорь кобзев

общественный транспорт

многодетные семьи

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ИРКУТСК, 14 авг - РИА Новости. В Иркутской области с 1 сентября для школьников из многодетных семей установлен бесплатный проезд на общественном транспорте, сообщает пресс-служба правительства Приангарья. В соответствии с указом президента РФ "О мерах социальной поддержки многодетных семей" и поручением губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, в регионе расширен перечень мер социальной поддержки многодетных семей. "С 1 сентября 2024 года в Приангарье установлен бесплатный проезд школьников из многодетных семей на общественном автомобильном транспорте городского и пригородного сообщения и в городском наземном электрическом транспорте", - говорится в сообщении. По словам Игоря Кобзева, министерство социального развития, опеки и попечительства региона проведет всю необходимую работу, чтобы дети из многодетных семей уже с начала учебного года смогли пользоваться бесплатными проездными билетами. Для оформления электронных социальных проездных уже можно обратиться в органы социальной защиты населения по месту жительства или в отделение МФЦ. Право на бесплатный проезд школьников имеют многодетные семьи, среднедушевой доход которых ниже двукратной величины прожиточного минимума.

https://ria.ru/20240806/priangare-1964483288.html

https://ria.ru/20240716/minimum-1960039617.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь кобзев, общественный транспорт, многодетные семьи