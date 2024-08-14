https://ria.ru/20240814/pravitelstvo-1966094241.html

Правительство направит 600 миллионов рублей пострадавшим в Курской области

Правительство направит 600 миллионов рублей пострадавшим в Курской области - РИА Новости, 14.08.2024

Правительство направит 600 миллионов рублей пострадавшим в Курской области

Правительство России направит 600 миллионов рублей на единовременные выплаты пострадавшим в Курской области, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T10:12

2024-08-14T10:12

2024-08-14T10:12

курская область

россия

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Правительство России направит 600 миллионов рублей на единовременные выплаты пострадавшим в Курской области, сообщается на сайте кабмина."Из резервного фонда правительства будет выделено до 600 миллионов рублей на оказание единовременной материальной помощи пострадавшим в Курской области. Распоряжение об этом подписано", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240814/vsu-1966087882.html

курская область

россия

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курская область, россия