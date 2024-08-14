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Правительство направит 600 миллионов рублей пострадавшим в Курской области - РИА Новости, 14.08.2024
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10:12 14.08.2024
https://ria.ru/20240814/pravitelstvo-1966094241.html
Правительство направит 600 миллионов рублей пострадавшим в Курской области
Правительство направит 600 миллионов рублей пострадавшим в Курской области - РИА Новости, 14.08.2024
Правительство направит 600 миллионов рублей пострадавшим в Курской области
Правительство России направит 600 миллионов рублей на единовременные выплаты пострадавшим в Курской области, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T10:12
2024-08-14T10:12
курская область
россия
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Правительство России направит 600 миллионов рублей на единовременные выплаты пострадавшим в Курской области, сообщается на сайте кабмина."Из резервного фонда правительства будет выделено до 600 миллионов рублей на оказание единовременной материальной помощи пострадавшим в Курской области. Распоряжение об этом подписано", - говорится в сообщении.
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курская область, россия
Курская область, Россия
Правительство направит 600 миллионов рублей пострадавшим в Курской области

Кабмин направит 600 миллионов рублей на выплаты пострадавшим в Курской области

© Фото : Официальный Telegram-канал врио губернатора Курской областиПоследствия обстрела города Суджа в Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© Фото : Официальный Telegram-канал врио губернатора Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Правительство России направит 600 миллионов рублей на единовременные выплаты пострадавшим в Курской области, сообщается на сайте кабмина.
«
"Из резервного фонда правительства будет выделено до 600 миллионов рублей на оказание единовременной материальной помощи пострадавшим в Курской области. Распоряжение об этом подписано", - говорится в сообщении.
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