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В России потушили 28 природных пожаров за сутки
В России потушили 28 природных пожаров за сутки - РИА Новости, 14.08.2024
В России потушили 28 природных пожаров за сутки
Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 28 природных пожаров на площади 1175 гектаров, сообщила Авиалесоохрана в... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T10:00
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2024-08-14T10:00
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россия
природные пожары в россии
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 28 природных пожаров на площади 1175 гектаров, сообщила Авиалесоохрана в Telegram-канале. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 13.08.2024 в 11 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 28 лесных пожаров на площади, пройденной огнем 1 175 гектаров", - говорится в сообщении. К полуночи среды на территории РФ было 1289 лесных пожаров на площади 622 385 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Якутии - там действовало 67 пожаров на 537 787 гектарах.
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происшествия, россия, природные пожары в россии
Происшествия, Россия, Природные пожары в России
В России потушили 28 природных пожаров за сутки
В России за сутки потушили 28 природных пожаров на площади 1175 гектаров