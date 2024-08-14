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В России потушили 28 природных пожаров за сутки

В России потушили 28 природных пожаров за сутки - РИА Новости, 14.08.2024

В России потушили 28 природных пожаров за сутки

Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 28 природных пожаров на площади 1175 гектаров, сообщила Авиалесоохрана в... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T10:00

2024-08-14T10:00

2024-08-14T10:00

происшествия

россия

природные пожары в россии

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 28 природных пожаров на площади 1175 гектаров, сообщила Авиалесоохрана в Telegram-канале. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 13.08.2024 в 11 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 28 лесных пожаров на площади, пройденной огнем 1 175 гектаров", - говорится в сообщении. К полуночи среды на территории РФ было 1289 лесных пожаров на площади 622 385 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Якутии - там действовало 67 пожаров на 537 787 гектарах.

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, россия, природные пожары в россии