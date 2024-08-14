https://ria.ru/20240814/pozhar-1966094625.html

Пожар в ТЦ "РИО" в Москве полностью потушили

Пожар в ТЦ "РИО" в Москве полностью потушили - РИА Новости, 14.08.2024

Пожар в ТЦ "РИО" в Москве полностью потушили

Пожар в ТЦ "РИО" в Москве потушен, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T10:14

2024-08-14T10:14

2024-08-14T10:14

происшествия

москва

россия

тц рио

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Пожар в ТЦ "РИО" в Москве потушен, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Пожар в ТЦ "РИО" полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.

москва

россия

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры с места пожара ТЦ "Рио" в Москве Фасад ТЦ "Рио" обгорел, но сейчас открытого огня уже не видно, передает корреспондент РИА Новости с места. В тушении пожара участвуют 40 человек и 11 единиц техники, сообщили в МЧС. 2024-08-14T10:14 true PT0M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, россия, тц рио, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), видео