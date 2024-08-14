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Пожар в ТЦ "РИО" в Москве полностью потушили - РИА Новости, 14.08.2024
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10:14 14.08.2024
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Пожар в ТЦ "РИО" в Москве полностью потушили
Пожар в ТЦ "РИО" в Москве полностью потушили - РИА Новости, 14.08.2024
Пожар в ТЦ "РИО" в Москве полностью потушили
Пожар в ТЦ "РИО" в Москве потушен, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T10:14
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происшествия
москва
россия
тц рио
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Пожар в ТЦ "РИО" в Москве потушен, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Пожар в ТЦ "РИО" полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.
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Кадры с места пожара ТЦ "Рио" в Москве
Фасад ТЦ "Рио" обгорел, но сейчас открытого огня уже не видно, передает корреспондент РИА Новости с места. В тушении пожара участвуют 40 человек и 11 единиц техники, сообщили в МЧС.
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РИА Новости
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происшествия, москва, россия, тц рио, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), видео
Происшествия, Москва, Россия, ТЦ РИО, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар в ТЦ "РИО" в Москве полностью потушили
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Пожар в ТЦ "РИО" в Москве потушен, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
2024-08-14T10:14
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Пожар в ТЦ "РИО" в Москве полностью потушили

МЧС: пожар в ТЦ "РИО" в Москве полностью потушен

© Фото : пресс-служба прокуратуры МосквыНа месте пожара в ТЦ "РИО" в Москве
На месте пожара в ТЦ РИО в Москве - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© Фото : пресс-служба прокуратуры Москвы
На месте пожара в ТЦ "РИО" в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Пожар в ТЦ "РИО" в Москве потушен, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Пожар в ТЦ "РИО" полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.
 
ПроисшествияМоскваРоссияТЦ РИОМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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