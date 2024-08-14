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В Москве загорелся ТЦ "РИО"
В Москве загорелся ТЦ "РИО" - РИА Новости, 14.08.2024
В Москве загорелся ТЦ "РИО"
Торговый центр "РИО" горит на Большой Черемушкинской улице в Москве, предварительно, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T09:10
2024-08-14T09:10
2024-08-14T09:32
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0e/1966091801_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_343211e9be77bd59a2d029352b88f977.jpg
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Торговый центр "РИО" горит на Большой Черемушкинской улице в Москве, предварительно, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Поступило сообщение о пожаре по адресу: Москва, Большая Черемушкинская, 1. По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит возгорание в четырехэтажном здании - ТЦ "РИО". Площадь пожара уточняется. По предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в сообщении.Как отметили в ведомстве, к ликвидации пожара привлекаются 40 человек и 11 единиц техники.
https://ria.ru/20231107/pozhary-1907833401.html
москва
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кадры с места пожара ТЦ "Рио" в Москве
Фасад ТЦ "Рио" обгорел, но сейчас открытого огня уже не видно, передает корреспондент РИА Новости с места.
В тушении пожара участвуют 40 человек и 11 единиц техники, сообщили в МЧС.
2024-08-14T09:10
true
PT0M15S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Москве загорелся ТЦ "РИО"
МЧС: ТЦ "РИО" горит на Большой Черемушкинской улице в Москве
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Торговый центр "РИО" горит на Большой Черемушкинской улице в Москве, предварительно, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Поступило сообщение о пожаре по адресу: Москва, Большая Черемушкинская, 1. По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит возгорание в четырехэтажном здании - ТЦ "РИО". Площадь пожара уточняется. По предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, к ликвидации пожара привлекаются 40 человек и 11 единиц техники.