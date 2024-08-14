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В Москве загорелся ТЦ "РИО" - РИА Новости, 14.08.2024
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09:10 14.08.2024 (обновлено: 09:32 14.08.2024)
https://ria.ru/20240814/pozhar-1966084416.html
В Москве загорелся ТЦ "РИО"
В Москве загорелся ТЦ "РИО" - РИА Новости, 14.08.2024
В Москве загорелся ТЦ "РИО"
Торговый центр "РИО" горит на Большой Черемушкинской улице в Москве, предварительно, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T09:10
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происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Торговый центр "РИО" горит на Большой Черемушкинской улице в Москве, предварительно, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Поступило сообщение о пожаре по адресу: Москва, Большая Черемушкинская, 1. По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит возгорание в четырехэтажном здании - ТЦ "РИО". Площадь пожара уточняется. По предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в сообщении.Как отметили в ведомстве, к ликвидации пожара привлекаются 40 человек и 11 единиц техники.
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4.7
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Кадры с места пожара ТЦ "Рио" в Москве
Фасад ТЦ "Рио" обгорел, но сейчас открытого огня уже не видно, передает корреспондент РИА Новости с места. В тушении пожара участвуют 40 человек и 11 единиц техники, сообщили в МЧС.
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Москве загорелся ТЦ "РИО"

МЧС: ТЦ "РИО" горит на Большой Черемушкинской улице в Москве

Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Торговый центр "РИО" горит на Большой Черемушкинской улице в Москве, предварительно, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Поступило сообщение о пожаре по адресу: Москва, Большая Черемушкинская, 1. По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит возгорание в четырехэтажном здании - ТЦ "РИО". Площадь пожара уточняется. По предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, к ликвидации пожара привлекаются 40 человек и 11 единиц техники.
Сотрудники МЧС РФ во время ликвидации возгорания торгового центра Гвоздь в Улан-Удэ - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
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ПроисшествияМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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