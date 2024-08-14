https://ria.ru/20240814/pozhar-1966084416.html

В Москве загорелся ТЦ "РИО"

В Москве загорелся ТЦ "РИО" - РИА Новости, 14.08.2024

В Москве загорелся ТЦ "РИО"

Торговый центр "РИО" горит на Большой Черемушкинской улице в Москве, предварительно, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T09:10

2024-08-14T09:10

2024-08-14T09:32

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Торговый центр "РИО" горит на Большой Черемушкинской улице в Москве, предварительно, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Поступило сообщение о пожаре по адресу: Москва, Большая Черемушкинская, 1. По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит возгорание в четырехэтажном здании - ТЦ "РИО". Площадь пожара уточняется. По предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в сообщении.Как отметили в ведомстве, к ликвидации пожара привлекаются 40 человек и 11 единиц техники.

https://ria.ru/20231107/pozhary-1907833401.html

москва

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры с места пожара ТЦ "Рио" в Москве Фасад ТЦ "Рио" обгорел, но сейчас открытого огня уже не видно, передает корреспондент РИА Новости с места. В тушении пожара участвуют 40 человек и 11 единиц техники, сообщили в МЧС. 2024-08-14T09:10 true PT0M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)