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ВСУ теряют много станций РЛС на запорожском фронте, заявил Рогов
ВСУ теряют много станций РЛС на запорожском фронте, заявил Рогов - РИА Новости, 14.08.2024
ВСУ теряют много станций РЛС на запорожском фронте, заявил Рогов
Украинские войска за последнее время потеряли большое количество радиолокационных станций на запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T12:01
2024-08-14T12:01
2024-08-14T12:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости. Украинские войска за последнее время потеряли большое количество радиолокационных станций на запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Сейчас основными целями, по которым бьет наша армия, и что каждый день приносит хорошие результаты, стали станции РЛС и станции радиоэлектронной борьбы. Это то, что целенаправленно выбивается у противника, который в этой части несет большие потери", - сказал Рогов. По его словам, удары по станциям противника дают свои результаты в контрбатарейной борьбе и наступательных действиях российской армии.
https://ria.ru/20240813/ukraina-1965816448.html
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россия, вооруженные силы украины, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Запорожская область
ВСУ теряют много станций РЛС на запорожском фронте, заявил Рогов
Рогов: ВСУ потеряли большое количество РЛС на Запорожской линии фронта