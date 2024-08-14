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Число пострадавших при украинском обстреле Горловки выросло до четырех - РИА Новости, 14.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:38 14.08.2024
https://ria.ru/20240814/postradavshie-1966177632.html
Число пострадавших при украинском обстреле Горловки выросло до четырех
Число пострадавших при украинском обстреле Горловки выросло до четырех - РИА Новости, 14.08.2024
Число пострадавших при украинском обстреле Горловки выросло до четырех
Число раненых в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск продолжает расти - их стало четыре, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T15:38
2024-08-14T15:38
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
иван приходько
горловка
зайцево
донецк
происшествия
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ДОНЕЦК, 14 авг - РИА Новости. Число раненых в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск продолжает расти - их стало четыре, сообщил мэр города Иван Приходько. Ранее мэр сообщал о трех пострадавших в результате обстрела поселка Новгородское городского округа Горловка. Кроме того, в поселке Зайцево при обстреле ВСУ ранения получила мирная жительница. "Количество раненных при обстреле украинских террористов горловчан увеличилось до четырех", - говорится в сообщении мэра в Telegram-канале. Мэр также сообщил, что в поселке имени Изотова ранения получила мирная жительница. Кроме того, в результате обстрела поселка Стальсбыт и поселка станции Никитовка повреждения получили школа и детский сад. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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горловка
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вооруженные силы украины, иван приходько, горловка, зайцево, донецк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Иван Приходько, Горловка, Зайцево, Донецк, Происшествия
Число пострадавших при украинском обстреле Горловки выросло до четырех

Приходько: число пострадавших при обстреле ВСУ Горловки в ДНР выросло до 4

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ДОНЕЦК, 14 авг - РИА Новости. Число раненых в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск продолжает расти - их стало четыре, сообщил мэр города Иван Приходько.
Ранее мэр сообщал о трех пострадавших в результате обстрела поселка Новгородское городского округа Горловка. Кроме того, в поселке Зайцево при обстреле ВСУ ранения получила мирная жительница.
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"Количество раненных при обстреле украинских террористов горловчан увеличилось до четырех", - говорится в сообщении мэра в Telegram-канале.
Мэр также сообщил, что в поселке имени Изотова ранения получила мирная жительница. Кроме того, в результате обстрела поселка Стальсбыт и поселка станции Никитовка повреждения получили школа и детский сад.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
Никаких переговоров. Украины просто не должно быть
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныИван ПриходькоГорловкаЗайцевоДонецкПроисшествия
 
 
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