https://ria.ru/20240814/postradavshie-1966177632.html

Число пострадавших при украинском обстреле Горловки выросло до четырех

Число пострадавших при украинском обстреле Горловки выросло до четырех - РИА Новости, 14.08.2024

Число пострадавших при украинском обстреле Горловки выросло до четырех

Число раненых в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск продолжает расти - их стало четыре, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T15:38

2024-08-14T15:38

2024-08-14T15:38

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

иван приходько

горловка

зайцево

донецк

происшествия

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ДОНЕЦК, 14 авг - РИА Новости. Число раненых в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск продолжает расти - их стало четыре, сообщил мэр города Иван Приходько. Ранее мэр сообщал о трех пострадавших в результате обстрела поселка Новгородское городского округа Горловка. Кроме того, в поселке Зайцево при обстреле ВСУ ранения получила мирная жительница. "Количество раненных при обстреле украинских террористов горловчан увеличилось до четырех", - говорится в сообщении мэра в Telegram-канале. Мэр также сообщил, что в поселке имени Изотова ранения получила мирная жительница. Кроме того, в результате обстрела поселка Стальсбыт и поселка станции Никитовка повреждения получили школа и детский сад. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html

горловка

зайцево

донецк

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вооруженные силы украины, иван приходько, горловка, зайцево, донецк, происшествия