https://ria.ru/20240814/poroshenko-1966205274.html
На Украине подсчитали, как Порошенко обогатился на военных облигациях
На Украине подсчитали, как Порошенко обогатился на военных облигациях - РИА Новости, 14.08.2024
На Украине подсчитали, как Порошенко обогатился на военных облигациях
Бывший украинский президент и лидер парламентской партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко стал богаче за июнь и июль на более чем 38 миллионов гривен... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T16:46
2024-08-14T16:46
2024-08-14T16:46
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петр порошенко
европейская солидарность
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Бывший украинский президент и лидер парламентской партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко стал богаче за июнь и июль на более чем 38 миллионов гривен (более 900 тысяч долларов), скупая через свой фонд военные облигации, сообщает издание "Украинские новости". "Согласно поданным в июне и июле декларациям, Петр Порошенко стал богаче более чем на 38 миллионов 200 тысяч гривен (более 900 тысяч долларов)", - сообщает издание со ссылкой на данные из единого реестра деклараций, опубликованных на сайте украинского нацагентства по противодействию коррупции. Как передает издание, Порошенко инвестировал 156 миллионов гривен (3,7 миллиона долларов), собранных гражданами страны для его благотворительного фонда на поддержку ВСУ, в облигации через свой банк, заработав на этом 50 миллионов гривен (1,2 миллиона долларов) необлагаемой налогом прибыли. Так, за два прошедших года, по данным издания, Порошенко обогатился более чем в 20 раз больше, чем до событий февраля 2022 года. Теперь он занял третью ступеньку в рейтинге олигархов страны, поднявшись с двенадцатой позиции. Его состояние оценивают в более 1 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20240116/poroshenko-1921529989.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, петр порошенко, европейская солидарность, вооруженные силы украины, украина
В мире, Петр Порошенко, Европейская солидарность, Вооруженные силы Украины, Украина
На Украине подсчитали, как Порошенко обогатился на военных облигациях
"Украинские новости": Порошенко за два месяца заработал $900 тысяч на облигациях