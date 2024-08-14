https://ria.ru/20240814/pomosch-1966243787.html

Башкирия направила 130-й гумконвой в зону спецоперации и Курскую область

Башкирия направила 130-й гумконвой в зону спецоперации и Курскую область - РИА Новости, 14.08.2024

Башкирия направила 130-й гумконвой в зону спецоперации и Курскую область

Жители Башкирии отправили в зону спецоперации и Курскую область 130-й гуманитарный конвой, сообщил глава региона Радий Хабиров. РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T18:01

2024-08-14T18:01

2024-08-14T18:01

надежные люди

курская область

радий хабиров

уфа

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УФА, 14 авг – РИА Новости. Жители Башкирии отправили в зону спецоперации и Курскую область 130-й гуманитарный конвой, сообщил глава региона Радий Хабиров. "Примерно раз в неделю из Уфы в зону СВО уезжают фуры со всем необходимым для наших военнослужащих. Это уже 130-й гуманитарный конвой, который собрали жители нашей республики для участников спецоперации. Эту работу мы будем продолжать спокойно и сосредоточенно. Благодарю всех, кто к ней причастен", - написал он в своем Telegram-канале. Глава региона отметил, что в этот раз часть машин направляется в Курскую область. "В них то, что нужно пострадавшим в первую очередь: питьевая вода, постельные принадлежности, средства личной гигиены и другое. Сейчас в Башкортостане находятся дети из Курской области и сопровождающие их взрослые. Мы остаемся на связи с руководством региона и готовы оказать любую помощь, которая потребуется", - добавил Хабиров.

https://ria.ru/20240814/pomosch-1966120926.html

курская область

уфа

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Артем Смирнов

курская область, радий хабиров, уфа