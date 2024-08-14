Рейтинг@Mail.ru
Башкирия направила 130-й гумконвой в зону спецоперации и Курскую область - РИА Новости, 14.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
18:01 14.08.2024
https://ria.ru/20240814/pomosch-1966243787.html
Башкирия направила 130-й гумконвой в зону спецоперации и Курскую область
Башкирия направила 130-й гумконвой в зону спецоперации и Курскую область - РИА Новости, 14.08.2024
Башкирия направила 130-й гумконвой в зону спецоперации и Курскую область
Жители Башкирии отправили в зону спецоперации и Курскую область 130-й гуманитарный конвой, сообщил глава региона Радий Хабиров. РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T18:01
2024-08-14T18:01
надежные люди
курская область
радий хабиров
уфа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0e/1966242840_0:49:1280:769_1920x0_80_0_0_f1e22843a64d2705b4f2c9e7b53b2760.jpg
УФА, 14 авг – РИА Новости. Жители Башкирии отправили в зону спецоперации и Курскую область 130-й гуманитарный конвой, сообщил глава региона Радий Хабиров. "Примерно раз в неделю из Уфы в зону СВО уезжают фуры со всем необходимым для наших военнослужащих. Это уже 130-й гуманитарный конвой, который собрали жители нашей республики для участников спецоперации. Эту работу мы будем продолжать спокойно и сосредоточенно. Благодарю всех, кто к ней причастен", - написал он в своем Telegram-канале. Глава региона отметил, что в этот раз часть машин направляется в Курскую область. "В них то, что нужно пострадавшим в первую очередь: питьевая вода, постельные принадлежности, средства личной гигиены и другое. Сейчас в Башкортостане находятся дети из Курской области и сопровождающие их взрослые. Мы остаемся на связи с руководством региона и готовы оказать любую помощь, которая потребуется", - добавил Хабиров.
https://ria.ru/20240814/pomosch-1966120926.html
курская область
уфа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0e/1966242840_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_d1581ac5e04d14725e30b479cf563c56.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, радий хабиров, уфа
Надежные люди, Курская область, Радий Хабиров, Уфа

Башкирия направила 130-й гумконвой в зону спецоперации и Курскую область

© Фото : Радий Хабиров/TelegramБашкирия направила 130-й гуманитарный конвой в зону спецоперации и Курскую область
Башкирия направила 130-й гуманитарный конвой в зону спецоперации и Курскую область - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© Фото : Радий Хабиров/Telegram
Читать ria.ru в
УФА, 14 авг – РИА Новости. Жители Башкирии отправили в зону спецоперации и Курскую область 130-й гуманитарный конвой, сообщил глава региона Радий Хабиров.
"Примерно раз в неделю из Уфы в зону СВО уезжают фуры со всем необходимым для наших военнослужащих. Это уже 130-й гуманитарный конвой, который собрали жители нашей республики для участников спецоперации. Эту работу мы будем продолжать спокойно и сосредоточенно. Благодарю всех, кто к ней причастен", - написал он в своем Telegram-канале.
© Фото : Радий Хабиров/TelegramБашкирия направила 130-й гуманитарный конвой в зону спецоперации и Курскую область
Башкирия направила 130-й гуманитарный конвой в зону спецоперации и Курскую область - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© Фото : Радий Хабиров/Telegram
Башкирия направила 130-й гуманитарный конвой в зону спецоперации и Курскую область
Глава региона отметил, что в этот раз часть машин направляется в Курскую область.
"В них то, что нужно пострадавшим в первую очередь: питьевая вода, постельные принадлежности, средства личной гигиены и другое. Сейчас в Башкортостане находятся дети из Курской области и сопровождающие их взрослые. Мы остаемся на связи с руководством региона и готовы оказать любую помощь, которая потребуется", - добавил Хабиров.
Новгородцы собрали для Курской области 22 тонны гумпомощи - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
Новгородцы собрали для Курской области 22 тонны гуманитарной помощи
Вчера, 12:00
 
Надежные людиКурская областьРадий ХабировУфа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала