https://ria.ru/20240814/pomosch-1966243787.html
Башкирия направила 130-й гумконвой в зону спецоперации и Курскую область
Башкирия направила 130-й гумконвой в зону спецоперации и Курскую область - РИА Новости, 14.08.2024
Башкирия направила 130-й гумконвой в зону спецоперации и Курскую область
Жители Башкирии отправили в зону спецоперации и Курскую область 130-й гуманитарный конвой, сообщил глава региона Радий Хабиров. РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T18:01
2024-08-14T18:01
2024-08-14T18:01
надежные люди
курская область
радий хабиров
уфа
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УФА, 14 авг – РИА Новости. Жители Башкирии отправили в зону спецоперации и Курскую область 130-й гуманитарный конвой, сообщил глава региона Радий Хабиров. "Примерно раз в неделю из Уфы в зону СВО уезжают фуры со всем необходимым для наших военнослужащих. Это уже 130-й гуманитарный конвой, который собрали жители нашей республики для участников спецоперации. Эту работу мы будем продолжать спокойно и сосредоточенно. Благодарю всех, кто к ней причастен", - написал он в своем Telegram-канале. Глава региона отметил, что в этот раз часть машин направляется в Курскую область. "В них то, что нужно пострадавшим в первую очередь: питьевая вода, постельные принадлежности, средства личной гигиены и другое. Сейчас в Башкортостане находятся дети из Курской области и сопровождающие их взрослые. Мы остаемся на связи с руководством региона и готовы оказать любую помощь, которая потребуется", - добавил Хабиров.
https://ria.ru/20240814/pomosch-1966120926.html
курская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, радий хабиров, уфа
Надежные люди, Курская область, Радий Хабиров, Уфа
УФА, 14 авг – РИА Новости. Жители Башкирии отправили в зону спецоперации и Курскую область 130-й гуманитарный конвой, сообщил глава региона Радий Хабиров.
"Примерно раз в неделю из Уфы
в зону СВО уезжают фуры со всем необходимым для наших военнослужащих. Это уже 130-й гуманитарный конвой, который собрали жители нашей республики для участников спецоперации. Эту работу мы будем продолжать спокойно и сосредоточенно. Благодарю всех, кто к ней причастен", - написал он в своем Telegram-канале.
Глава региона отметил, что в этот раз часть машин направляется в Курскую область.
"В них то, что нужно пострадавшим в первую очередь: питьевая вода, постельные принадлежности, средства личной гигиены и другое. Сейчас в Башкортостане находятся дети из Курской области и сопровождающие их взрослые. Мы остаемся на связи с руководством региона и готовы оказать любую помощь, которая потребуется", - добавил Хабиров.