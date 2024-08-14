https://ria.ru/20240814/pomosch-1966162519.html

Глава Татарстана перечислил часть зарплаты в помощь жителям Курской области

Глава Татарстана перечислил часть зарплаты в помощь жителям Курской области - РИА Новости, 14.08.2024

Глава Татарстана перечислил часть зарплаты в помощь жителям Курской области

Глава Татарстана Рустам Минниханов перечислил часть заработной платы в помощь жителям Курской области, сотрудники администрации главы республики, кабмина и... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T14:45

2024-08-14T14:45

2024-08-14T14:45

республика татарстан

курская область

рустам минниханов

валерий герасимов

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КАЗАНЬ, 14 авг - РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов перечислил часть заработной платы в помощь жителям Курской области, сотрудники администрации главы республики, кабмина и парламента региона перечислили в поддержку пострадавших однодневный заработок, сообщает пресс-служба главы Татарстана. "Рустам Минниханов перечислил часть заработной платы в помощь пострадавшим мирным жителям Курской области. Инициативу раиса (главы) республики поддержали сотрудники администрации раиса, аппарата госсовета и кабинета министров. Они перечислят однодневный заработок в поддержку пострадавших соотечественников", - говорится в сообщении. Минниханов отметил, что жители Татарстана глубоко переживают трагедию, которая случилась в Курской области. "Россия всегда славилась традициями милосердия и взаимопомощи. Это отзывается в сердцах всех конфессий и национальностей", - сказал он. Для желающих присоединиться к оказанию помощи жителям Курской области в Татарстане открыт счет благотворительным фондом "Ак Барс Созидание". Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 13 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 2 030 военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240802/universitet-1963653999.html

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курская область

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

курская область, рустам минниханов, валерий герасимов