Кировская область направила 20 тонн помощи жителям курского приграничья
Из Кировской области в Курскую отправили 20 тонн продуктов, воды и вещей
Вид на Курск. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 авг - РИА Новости. Двадцать тонн продуктов, воды и необходимых вещей отправили из Кировской области в подвергшуюся атаке ВСУ Курскую область, сообщила пресс-служба правительства региона.
"Двадцать тонн гуманитарного груза отправили кировчане в Курскую область. Это 3 тонны печенья, 1 тонна бутилированной воды, постельное белье, санитарно-гигиенические принадлежности, генераторы, медикаменты, инструменты, матрасы, инвалидные коляски, стройматериалы, детская и взрослая одежда", - говорится в сообщении.
Точкой сбора выступил благотворительный фонд "За Вятку". В погрузке принимали участие представители фонда, регионального штаба комитета семей воинов Отечества, региональной организации "Союз десантников", реготделения "Единой России", сотрудники УФСИН, активисты "Молодой Гвардии", представители организации "Золотые руки ангела" и фонда "Сила жизни".
Ранее сообщалось, что губернатор Кировской области Александр Соколов принял участие в отправке фур с пиломатериалами в пострадавшую зону. Глава региона также поручил создать все условия, чтобы при необходимости регион мог разместить у себя эвакуированных жителей Курской области.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
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Как сообщило 13 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 2 030 военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер.
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