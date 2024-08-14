Рейтинг@Mail.ru
Кировская область направила 20 тонн помощи жителям курского приграничья - РИА Новости, 14.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:03 14.08.2024
https://ria.ru/20240814/pomosch-1966151575.html
Кировская область направила 20 тонн помощи жителям курского приграничья
Кировская область направила 20 тонн помощи жителям курского приграничья - РИА Новости, 14.08.2024
Кировская область направила 20 тонн помощи жителям курского приграничья
Двадцать тонн продуктов, воды и необходимых вещей отправили из Кировской области в подвергшуюся атаке ВСУ Курскую область, сообщила пресс-служба правительства... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T14:03
2024-08-14T14:03
курская область
россия
кировская область
владимир путин
александр соколов
валерий герасимов
вооруженные силы украины
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938272634_170:635:1320:1282_1920x0_80_0_0_57f5d6426113f6944836616846c6a775.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 авг - РИА Новости. Двадцать тонн продуктов, воды и необходимых вещей отправили из Кировской области в подвергшуюся атаке ВСУ Курскую область, сообщила пресс-служба правительства региона. "Двадцать тонн гуманитарного груза отправили кировчане в Курскую область. Это 3 тонны печенья, 1 тонна бутилированной воды, постельное белье, санитарно-гигиенические принадлежности, генераторы, медикаменты, инструменты, матрасы, инвалидные коляски, стройматериалы, детская и взрослая одежда", - говорится в сообщении. Точкой сбора выступил благотворительный фонд "За Вятку". В погрузке принимали участие представители фонда, регионального штаба комитета семей воинов Отечества, региональной организации "Союз десантников", реготделения "Единой России", сотрудники УФСИН, активисты "Молодой Гвардии", представители организации "Золотые руки ангела" и фонда "Сила жизни". Ранее сообщалось, что губернатор Кировской области Александр Соколов принял участие в отправке фур с пиломатериалами в пострадавшую зону. Глава региона также поручил создать все условия, чтобы при необходимости регион мог разместить у себя эвакуированных жителей Курской области. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 13 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 2 030 военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240813/evakuatsiya-1965885083.html
https://ria.ru/20240812/gumpomosch-1965748171.html
https://ria.ru/20240811/moskalkova-1965544947.html
курская область
россия
кировская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938272634_173:604:1078:1282_1920x0_80_0_0_5a347cd66fbd99ba8c598c247d24e366.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, россия, кировская область, владимир путин, александр соколов, валерий герасимов, вооруженные силы украины, единая россия, молодая гвардия , общество
Курская область, Россия, Кировская область, Владимир Путин, Александр Соколов, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Единая Россия, Молодая гвардия , Общество
Кировская область направила 20 тонн помощи жителям курского приграничья

Из Кировской области в Курскую отправили 20 тонн продуктов, воды и вещей

CC BY-SA 4.0 / Newinho / Zhdokrugkursk (cropped)Вид на Курск
Вид на Курск - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
CC BY-SA 4.0 / Newinho / Zhdokrugkursk (cropped)
Вид на Курск. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 авг - РИА Новости. Двадцать тонн продуктов, воды и необходимых вещей отправили из Кировской области в подвергшуюся атаке ВСУ Курскую область, сообщила пресс-служба правительства региона.
"Двадцать тонн гуманитарного груза отправили кировчане в Курскую область. Это 3 тонны печенья, 1 тонна бутилированной воды, постельное белье, санитарно-гигиенические принадлежности, генераторы, медикаменты, инструменты, матрасы, инвалидные коляски, стройматериалы, детская и взрослая одежда", - говорится в сообщении.
Пункт временного размещения в Орловской области для жителей приграничных районов Курской области. 13 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
В Орловской области развернули 38 ПВР для жителей курского приграничья
13 августа, 11:44
Точкой сбора выступил благотворительный фонд "За Вятку". В погрузке принимали участие представители фонда, регионального штаба комитета семей воинов Отечества, региональной организации "Союз десантников", реготделения "Единой России", сотрудники УФСИН, активисты "Молодой Гвардии", представители организации "Золотые руки ангела" и фонда "Сила жизни".
Ранее сообщалось, что губернатор Кировской области Александр Соколов принял участие в отправке фур с пиломатериалами в пострадавшую зону. Глава региона также поручил создать все условия, чтобы при необходимости регион мог разместить у себя эвакуированных жителей Курской области.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Жители, эвакуированные из приграничных районов Курской области, у пункта временного размещения в Курске - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
Житель Москвы рассказал, почему решил принести гумпомощь для Курска
12 августа, 16:03
Как сообщило 13 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 2 030 военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
Москалькова рассказала о работе с обращениями от жителей Курской области
11 августа, 18:46
 
Курская областьРоссияКировская областьВладимир ПутинАлександр СоколовВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныЕдиная РоссияМолодая гвардияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала