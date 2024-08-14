https://ria.ru/20240814/pomosch-1966151575.html

Кировская область направила 20 тонн помощи жителям курского приграничья

Кировская область направила 20 тонн помощи жителям курского приграничья - РИА Новости, 14.08.2024

Кировская область направила 20 тонн помощи жителям курского приграничья

Двадцать тонн продуктов, воды и необходимых вещей отправили из Кировской области в подвергшуюся атаке ВСУ Курскую область, сообщила пресс-служба правительства... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T14:03

2024-08-14T14:03

2024-08-14T14:03

курская область

россия

кировская область

владимир путин

александр соколов

валерий герасимов

вооруженные силы украины

единая россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 авг - РИА Новости. Двадцать тонн продуктов, воды и необходимых вещей отправили из Кировской области в подвергшуюся атаке ВСУ Курскую область, сообщила пресс-служба правительства региона. "Двадцать тонн гуманитарного груза отправили кировчане в Курскую область. Это 3 тонны печенья, 1 тонна бутилированной воды, постельное белье, санитарно-гигиенические принадлежности, генераторы, медикаменты, инструменты, матрасы, инвалидные коляски, стройматериалы, детская и взрослая одежда", - говорится в сообщении. Точкой сбора выступил благотворительный фонд "За Вятку". В погрузке принимали участие представители фонда, регионального штаба комитета семей воинов Отечества, региональной организации "Союз десантников", реготделения "Единой России", сотрудники УФСИН, активисты "Молодой Гвардии", представители организации "Золотые руки ангела" и фонда "Сила жизни". Ранее сообщалось, что губернатор Кировской области Александр Соколов принял участие в отправке фур с пиломатериалами в пострадавшую зону. Глава региона также поручил создать все условия, чтобы при необходимости регион мог разместить у себя эвакуированных жителей Курской области. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 13 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 2 030 военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240813/evakuatsiya-1965885083.html

https://ria.ru/20240812/gumpomosch-1965748171.html

https://ria.ru/20240811/moskalkova-1965544947.html

курская область

россия

кировская область

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курская область, россия, кировская область, владимир путин, александр соколов, валерий герасимов, вооруженные силы украины, единая россия, молодая гвардия , общество