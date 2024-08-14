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Новгородцы собрали для Курской области 22 тонны гуманитарной помощи - РИА Новости, 14.08.2024
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12:00 14.08.2024
https://ria.ru/20240814/pomosch-1966120926.html
Новгородцы собрали для Курской области 22 тонны гуманитарной помощи
Новгородцы собрали для Курской области 22 тонны гуманитарной помощи - РИА Новости, 14.08.2024
Новгородцы собрали для Курской области 22 тонны гуманитарной помощи
Новгородцы собрали в поддержку пострадавших в ходе нападения ВСУ в Курской области 22 тонны гуманитарной помощи, в том числе пять дизельных генераторов, новые... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T12:00
2024-08-14T12:00
надежные люди
новгородская область
курская область
гуманитарная помощь
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 14 авг - РИА Новости. Новгородцы собрали в поддержку пострадавших в ходе нападения ВСУ в Курской области 22 тонны гуманитарной помощи, в том числе пять дизельных генераторов, новые стиральные машины, продукты, бытовую химию, сообщает пресс-служба "Единой России" региона. Уточняется, что неделю назад правительство Новгородской области совместно с партией организовали сбор гуманитарной помощи для нуждающихся жителей Курской области. Беспрецедентное число жителей региона откликнулось помочь пострадавшим. "Продукты, бытовую химию, медикаменты, одежду, бытовую технику, в том числе много новой – микроволновки, чайники, стиральные машины, мультиварки – принесли новгородцы. Также были привезены пять дизельных генераторов, стройматериалы для восстановления жилья, окна. Подключились и простые жители, и предприятия, и предприниматели, и депутаты. Всего было собрано порядка 22 тонн помощи", - говорится в сообщении. Отмечается, что первая партия весом в 7 тонн отправляется в Курск в среду. Было собрано так много, что в одну фуру все не поместилось, поэтому отправок будет несколько. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 13 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 2 030 военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240813/pomosch-1965911352.html
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новгородская область, курская область, гуманитарная помощь
Надежные люди, Новгородская область, Курская область, Гуманитарная помощь

Новгородцы собрали для Курской области 22 тонны гуманитарной помощи

© Фото : пресс-служба "Единой России" Новгородской областиНовгородцы собрали для Курской области 22 тонны гумпомощи
Новгородцы собрали для Курской области 22 тонны гумпомощи - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© Фото : пресс-служба "Единой России" Новгородской области
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 14 авг - РИА Новости. Новгородцы собрали в поддержку пострадавших в ходе нападения ВСУ в Курской области 22 тонны гуманитарной помощи, в том числе пять дизельных генераторов, новые стиральные машины, продукты, бытовую химию, сообщает пресс-служба "Единой России" региона.
Уточняется, что неделю назад правительство Новгородской области совместно с партией организовали сбор гуманитарной помощи для нуждающихся жителей Курской области. Беспрецедентное число жителей региона откликнулось помочь пострадавшим.
© Фото : пресс-служба "Единой России" Новгородской областиНовгородцы собрали для Курской области 22 тонны гумпомощи
Новгородцы собрали для Курской области 22 тонны гумпомощи - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© Фото : пресс-служба "Единой России" Новгородской области
Новгородцы собрали для Курской области 22 тонны гумпомощи
"Продукты, бытовую химию, медикаменты, одежду, бытовую технику, в том числе много новой – микроволновки, чайники, стиральные машины, мультиварки – принесли новгородцы. Также были привезены пять дизельных генераторов, стройматериалы для восстановления жилья, окна. Подключились и простые жители, и предприятия, и предприниматели, и депутаты. Всего было собрано порядка 22 тонн помощи", - говорится в сообщении.
Отмечается, что первая партия весом в 7 тонн отправляется в Курск в среду. Было собрано так много, что в одну фуру все не поместилось, поэтому отправок будет несколько.
© Фото : пресс-служба "Единой России" Новгородской областиНовгородцы собрали для Курской области 22 тонны гумпомощи
Новгородцы собрали для Курской области 22 тонны гумпомощи - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© Фото : пресс-служба "Единой России" Новгородской области
Новгородцы собрали для Курской области 22 тонны гумпомощи
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Как сообщило 13 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 2 030 военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Надежные людиНовгородская областьКурская областьГуманитарная помощь
 
 
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