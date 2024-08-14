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Европа не хочет усиливать помощь Киеву, пишут СМИ - РИА Новости, 14.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:53 14.08.2024 (обновлено: 09:56 14.08.2024)
https://ria.ru/20240814/pomosch-1966090922.html
Европа не хочет усиливать помощь Киеву, пишут СМИ
Европа не хочет усиливать помощь Киеву, пишут СМИ - РИА Новости, 14.08.2024
Европа не хочет усиливать помощь Киеву, пишут СМИ
Европа не ведет существенных обсуждений вариантов военной поддержки Украины, и с неохотой относится к идее активизации передачи помощи Киеву, а при нынешнем... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T09:53
2024-08-14T09:56
специальная военная операция на украине
в мире
украина
европа
евросоюз
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Европа не ведет существенных обсуждений вариантов военной поддержки Украины, и с неохотой относится к идее активизации передачи помощи Киеву, а при нынешнем уровне поддержки у Украины нет шансов одержать победу в конфликте в среднесрочной перспективе, пишет газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника. Как отмечает издание, хоть в ЕС и существует "признание" того, что европейцам придется делать еще больше для вооружения Украины, там не ведут никаких серьезных дискуссий реальных вариантов помощи. "Нет никаких существенных обсуждений вариантов", - сказал чиновник. Газета также отмечает, что при нынешнем уровне западной военной помощи и мобилизации на Украине у Киева нет возможности в среднесрочной перспективе одержать победу. Лидеры стран ЕС на специальном саммите 1 февраля в Брюсселе приняли политическое решение о создании фонда для финансовой помощи Украине на период до 2027 года в размере 50 миллиардов евро с рядом жестких условий. Они также договорились разработать механизм и отчетность, в соответствии с которыми финансирование для Киева будет согласовываться и утверждаться ежегодно. В конце марта правительство Украины сообщало, что утвердило план, необходимый для получения финансовой помощи от ЕС на 50 миллиардов евро в рамках четырехлетний программы. В середине мая Совет ЕС окончательно утвердил план реформ Украины, который открыл Киеву доступ к финпомощи Евросоюза.
https://ria.ru/20240812/ukraina-1965750430.html
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в мире, украина, европа, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Европа, Евросоюз
Европа не хочет усиливать помощь Киеву, пишут СМИ

FT: Европа не ведет существенных обсуждений вариантов военной поддержки Украины

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Европа не ведет существенных обсуждений вариантов военной поддержки Украины, и с неохотой относится к идее активизации передачи помощи Киеву, а при нынешнем уровне поддержки у Украины нет шансов одержать победу в конфликте в среднесрочной перспективе, пишет газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника.
Как отмечает издание, хоть в ЕС и существует "признание" того, что европейцам придется делать еще больше для вооружения Украины, там не ведут никаких серьезных дискуссий реальных вариантов помощи.
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"Нет никаких существенных обсуждений вариантов", - сказал чиновник.
Газета также отмечает, что при нынешнем уровне западной военной помощи и мобилизации на Украине у Киева нет возможности в среднесрочной перспективе одержать победу.
Лидеры стран ЕС на специальном саммите 1 февраля в Брюсселе приняли политическое решение о создании фонда для финансовой помощи Украине на период до 2027 года в размере 50 миллиардов евро с рядом жестких условий. Они также договорились разработать механизм и отчетность, в соответствии с которыми финансирование для Киева будет согласовываться и утверждаться ежегодно.
В конце марта правительство Украины сообщало, что утвердило план, необходимый для получения финансовой помощи от ЕС на 50 миллиардов евро в рамках четырехлетний программы.
В середине мая Совет ЕС окончательно утвердил план реформ Украины, который открыл Киеву доступ к финпомощи Евросоюза.
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