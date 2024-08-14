Европа не хочет усиливать помощь Киеву, пишут СМИ
FT: Европа не ведет существенных обсуждений вариантов военной поддержки Украины
© AP Photo / Olivier MatthysФлаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Европа не ведет существенных обсуждений вариантов военной поддержки Украины, и с неохотой относится к идее активизации передачи помощи Киеву, а при нынешнем уровне поддержки у Украины нет шансов одержать победу в конфликте в среднесрочной перспективе, пишет газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника.
Как отмечает издание, хоть в ЕС и существует "признание" того, что европейцам придется делать еще больше для вооружения Украины, там не ведут никаких серьезных дискуссий реальных вариантов помощи.
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"Нет никаких существенных обсуждений вариантов", - сказал чиновник.
Газета также отмечает, что при нынешнем уровне западной военной помощи и мобилизации на Украине у Киева нет возможности в среднесрочной перспективе одержать победу.
Лидеры стран ЕС на специальном саммите 1 февраля в Брюсселе приняли политическое решение о создании фонда для финансовой помощи Украине на период до 2027 года в размере 50 миллиардов евро с рядом жестких условий. Они также договорились разработать механизм и отчетность, в соответствии с которыми финансирование для Киева будет согласовываться и утверждаться ежегодно.
В конце марта правительство Украины сообщало, что утвердило план, необходимый для получения финансовой помощи от ЕС на 50 миллиардов евро в рамках четырехлетний программы.
В середине мая Совет ЕС окончательно утвердил план реформ Украины, который открыл Киеву доступ к финпомощи Евросоюза.