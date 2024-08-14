https://ria.ru/20240814/pomosch-1966090922.html

Европа не хочет усиливать помощь Киеву, пишут СМИ

Европа не хочет усиливать помощь Киеву, пишут СМИ - РИА Новости, 14.08.2024

Европа не хочет усиливать помощь Киеву, пишут СМИ

Европа не ведет существенных обсуждений вариантов военной поддержки Украины, и с неохотой относится к идее активизации передачи помощи Киеву, а при нынешнем... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T09:53

2024-08-14T09:53

2024-08-14T09:56

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Европа не ведет существенных обсуждений вариантов военной поддержки Украины, и с неохотой относится к идее активизации передачи помощи Киеву, а при нынешнем уровне поддержки у Украины нет шансов одержать победу в конфликте в среднесрочной перспективе, пишет газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника. Как отмечает издание, хоть в ЕС и существует "признание" того, что европейцам придется делать еще больше для вооружения Украины, там не ведут никаких серьезных дискуссий реальных вариантов помощи. "Нет никаких существенных обсуждений вариантов", - сказал чиновник. Газета также отмечает, что при нынешнем уровне западной военной помощи и мобилизации на Украине у Киева нет возможности в среднесрочной перспективе одержать победу. Лидеры стран ЕС на специальном саммите 1 февраля в Брюсселе приняли политическое решение о создании фонда для финансовой помощи Украине на период до 2027 года в размере 50 миллиардов евро с рядом жестких условий. Они также договорились разработать механизм и отчетность, в соответствии с которыми финансирование для Киева будет согласовываться и утверждаться ежегодно. В конце марта правительство Украины сообщало, что утвердило план, необходимый для получения финансовой помощи от ЕС на 50 миллиардов евро в рамках четырехлетний программы. В середине мая Совет ЕС окончательно утвердил план реформ Украины, который открыл Киеву доступ к финпомощи Евросоюза.

https://ria.ru/20240812/ukraina-1965750430.html

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в мире, украина, европа, евросоюз