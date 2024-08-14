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Чернышенко рассказал о развитии молодежной политики в интересах россиян - РИА Новости, 14.08.2024
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13:31 14.08.2024
https://ria.ru/20240814/politika-1966144229.html
Чернышенко рассказал о развитии молодежной политики в интересах россиян
Чернышенко рассказал о развитии молодежной политики в интересах россиян - РИА Новости, 14.08.2024
Чернышенко рассказал о развитии молодежной политики в интересах россиян
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил РИА Новости, что правительство России продолжит развивать молодежную политику в интересах россиян. РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T13:31
2024-08-14T13:31
россия
дмитрий чернышенко
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
ксения разуваева
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил РИА Новости, что правительство России продолжит развивать молодежную политику в интересах россиян."Правительство России продолжит развивать молодежную политику в интересах россиян. В настоящее время Минобрнауки, Минпросвещения и Росмолодежь совместно формируют новый национальный проект "Молодежь и дети", - сказал Чернышенко.По словам вице-премьера РФ, молодежная сфера в России сегодня активно развивается, однако существует еще много задач, которые предстоит решать в интересах молодого поколения.В среду премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности главу Росмолодежи Ксению Разуваеву по собственному желанию, врио назначен заместитель руководителя агентства Денис Аширов, соответствующие распоряжения размещены на сайте официального опубликования правовой информации.
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россия, дмитрий чернышенко, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), ксения разуваева, михаил мишустин, общество
Россия, Дмитрий Чернышенко, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Ксения Разуваева, Михаил Мишустин, Общество
Чернышенко рассказал о развитии молодежной политики в интересах россиян

Чернышенко: власти продолжат развивать молодежную политику в интересах россиян

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил РИА Новости, что правительство России продолжит развивать молодежную политику в интересах россиян.
"Правительство России продолжит развивать молодежную политику в интересах россиян. В настоящее время Минобрнауки, Минпросвещения и Росмолодежь совместно формируют новый национальный проект "Молодежь и дети", - сказал Чернышенко.
По словам вице-премьера РФ, молодежная сфера в России сегодня активно развивается, однако существует еще много задач, которые предстоит решать в интересах молодого поколения.
В среду премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности главу Росмолодежи Ксению Разуваеву по собственному желанию, врио назначен заместитель руководителя агентства Денис Аширов, соответствующие распоряжения размещены на сайте официального опубликования правовой информации.
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РоссияДмитрий ЧернышенкоФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)Ксения РазуваеваМихаил МишустинОбщество
 
 
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