https://ria.ru/20240814/politika-1966144229.html

Чернышенко рассказал о развитии молодежной политики в интересах россиян

Чернышенко рассказал о развитии молодежной политики в интересах россиян - РИА Новости, 14.08.2024

Чернышенко рассказал о развитии молодежной политики в интересах россиян

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил РИА Новости, что правительство России продолжит развивать молодежную политику в интересах россиян. РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T13:31

2024-08-14T13:31

2024-08-14T13:31

россия

дмитрий чернышенко

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

ксения разуваева

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил РИА Новости, что правительство России продолжит развивать молодежную политику в интересах россиян."Правительство России продолжит развивать молодежную политику в интересах россиян. В настоящее время Минобрнауки, Минпросвещения и Росмолодежь совместно формируют новый национальный проект "Молодежь и дети", - сказал Чернышенко.По словам вице-премьера РФ, молодежная сфера в России сегодня активно развивается, однако существует еще много задач, которые предстоит решать в интересах молодого поколения.В среду премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности главу Росмолодежи Ксению Разуваеву по собственному желанию, врио назначен заместитель руководителя агентства Денис Аширов, соответствующие распоряжения размещены на сайте официального опубликования правовой информации.

https://ria.ru/20240710/golikova-1958711486.html

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россия, дмитрий чернышенко, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), ксения разуваева, михаил мишустин, общество