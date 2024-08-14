https://ria.ru/20240814/podozrevaemyj-1966135092.html

Возможный участник подрыва "Северных потоков" покинул Польшу, пишут СМИ

Возможный участник подрыва "Северных потоков" покинул Польшу, пишут СМИ - РИА Новости, 14.08.2024

Возможный участник подрыва "Северных потоков" покинул Польшу, пишут СМИ

Подозреваемый в причастности к терактам на "Севпотоках" гражданин Украины, ордер на арест которого ранее выдала прокуратура ФРГ, покинул Польшу после... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T12:56

2024-08-14T12:56

2024-08-14T12:56

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дмитрий песков

генеральная прокуратура рф

северный поток

северный поток — 2

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БЕРЛИН, 14 авг - РИА Новости. Подозреваемый в причастности к терактам на "Севпотоках" гражданин Украины, ордер на арест которого ранее выдала прокуратура ФРГ, покинул Польшу после предупреждения, сообщают немецкие СМИ со ссылкой на источники в органах безопасности. По данным источников, Владимир З. покинул Польшу, мужчину, вероятнее всего, предупредили, что Германия подала запрос на его выдачу. Ранее телеканал ARD и ряд немецких СМИ со ссылкой на собственное расследование сообщили, что генеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест проживающего в Польше украинского инструктора по дайвингу ладимира З., подозреваемого в причастности к теракту на "Северных потоках". З. якобы был за рулём автомобиля марки Citroen, на котором 8 сентября 2022 года по острову Рюген перемещалась якобы причастная к теракту на Северных потоках диверсионная группа. Ранее ряд немецких изданий со ссылкой на источники в следствии сообщили, что подрыв газопровода "Северный поток" планировался еще в 2014 году. Взрыв на газопроводе якобы готовила некая украинская группа еще до воссоединения Крыма с Россией. Знакомый с ходом расследования источник утверждал также, что появились новые доказательства, подтверждающие причастность парусного судна "Андромеда" и его экипажа к взрыву на "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Яхта, предположительно, была использована в ходе подготовки теракта на "Северных потоках". Газета Süddeutsche Zeitung высказывала ранее версию о причастности к взрывам на "Северных потоках" как минимум двух украинцев. По данным СМИ, яхту "Андромеда" арендовала варшавская компания Feeria Lwowa, которая была основана в 2016 году и зарегистрирована на двух украинцев. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20240108/polsha-1920152490.html

https://ria.ru/20240426/terakt-1942569359.html

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