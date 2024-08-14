https://ria.ru/20240814/podmoskove-1966239073.html

Движение по первому участку трассы ЮЛА в Подмосковье откроют на год раньше

Движение по первому участку трассы ЮЛА в Подмосковье откроют на год раньше - РИА Новости, 14.08.2024

Движение по первому участку трассы ЮЛА в Подмосковье откроют на год раньше

Первые 16,2 километра Южно-Лыткаринской автодороги (ЮЛА) в Ленинском горокруге планируют ввести на год раньше, сообщает пресс-служба губернатора и правительства РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T17:44

2024-08-14T17:44

2024-08-14T17:44

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московская область (подмосковье)

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раменский

андрей воробьев

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Первые 16,2 километра Южно-Лыткаринской автодороги (ЮЛА) в Ленинском горокруге планируют ввести на год раньше, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области. Строительство дороги началось в августе 2022 года при поддержке национального проекта "Безопасные качественные дороги". Ее протяженность - 45 километров, она пройдет от Варшавского шоссе до М-12 и протянется через пять округов Подмосковья: Ленинский, Лыткарино, Раменское, Люберцы, Балашиха. Первые 16,2 километра новой скоростной трассы в Ленинском округе планируется ввести досрочно - с опережением графика более чем на год. Открытие этого участка дороги позволит удобно выезжать с Варшавского и Расторгуевского шоссе на М-2 "Крым" в сторону МКАД и Юго-Восточной хорды, которую Москва планирует запустить в сентябре. Время в пути для автомобилистов сократится на полчаса. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил, как идут работы, и пообщался со строителями. "Дорога очень важная. Ленинский городской округ развивается активно, к ней примыкает большое количество жилых комплексов. Нам необходимо также убрать транзит с федеральных трасс, сделать более эффективную логистику - сегодня это имеет огромное значение. ЮЛА снимет большое количество вопросов. Очень важно запустить первые 16 километров, а оставшаяся часть дороги будет построена к концу следующего года", - сказал Воробьев, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что на автодороге будет много и мостов, и инженерных сооружений. "Мы сейчас как раз находимся на строительстве моста через Москву-реку. Спасибо строителям, что все делаете достойно и быстро. Следующий сложный объект - это тоннель и переход через федеральные трассы. <…>Я очень надеюсь, что до конца года мы уже будем иметь возможность проехать по этому мосту вместе с нашими жителями, которые его очень ждут", - отметил губернатор. По концессионному соглашению строительство Южно-Лыткаринской автодороги должно закончиться в июле 2026 года, однако работы планируют завершить до конца 2025 года.

https://ria.ru/20240813/vorobev-1965931280.html

https://ria.ru/20240809/promyshlennost-1965273281.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), лыткарино, раменский, андрей воробьев