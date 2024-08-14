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Движение по первому участку трассы ЮЛА в Подмосковье откроют на год раньше - РИА Новости, 14.08.2024
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Новости Подмосковья
 
17:44 14.08.2024
https://ria.ru/20240814/podmoskove-1966239073.html
Движение по первому участку трассы ЮЛА в Подмосковье откроют на год раньше
Движение по первому участку трассы ЮЛА в Подмосковье откроют на год раньше - РИА Новости, 14.08.2024
Движение по первому участку трассы ЮЛА в Подмосковье откроют на год раньше
Первые 16,2 километра Южно-Лыткаринской автодороги (ЮЛА) в Ленинском горокруге планируют ввести на год раньше, сообщает пресс-служба губернатора и правительства РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T17:44
2024-08-14T17:44
новости подмосковья
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Первые 16,2 километра Южно-Лыткаринской автодороги (ЮЛА) в Ленинском горокруге планируют ввести на год раньше, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области. Строительство дороги началось в августе 2022 года при поддержке национального проекта "Безопасные качественные дороги". Ее протяженность - 45 километров, она пройдет от Варшавского шоссе до М-12 и протянется через пять округов Подмосковья: Ленинский, Лыткарино, Раменское, Люберцы, Балашиха. Первые 16,2 километра новой скоростной трассы в Ленинском округе планируется ввести досрочно - с опережением графика более чем на год. Открытие этого участка дороги позволит удобно выезжать с Варшавского и Расторгуевского шоссе на М-2 "Крым" в сторону МКАД и Юго-Восточной хорды, которую Москва планирует запустить в сентябре. Время в пути для автомобилистов сократится на полчаса. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил, как идут работы, и пообщался со строителями. "Дорога очень важная. Ленинский городской округ развивается активно, к ней примыкает большое количество жилых комплексов. Нам необходимо также убрать транзит с федеральных трасс, сделать более эффективную логистику - сегодня это имеет огромное значение. ЮЛА снимет большое количество вопросов. Очень важно запустить первые 16 километров, а оставшаяся часть дороги будет построена к концу следующего года", - сказал Воробьев, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что на автодороге будет много и мостов, и инженерных сооружений. "Мы сейчас как раз находимся на строительстве моста через Москву-реку. Спасибо строителям, что все делаете достойно и быстро. Следующий сложный объект - это тоннель и переход через федеральные трассы. &lt;…&gt;Я очень надеюсь, что до конца года мы уже будем иметь возможность проехать по этому мосту вместе с нашими жителями, которые его очень ждут", - отметил губернатор. По концессионному соглашению строительство Южно-Лыткаринской автодороги должно закончиться в июле 2026 года, однако работы планируют завершить до конца 2025 года.
https://ria.ru/20240813/vorobev-1965931280.html
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московская область (подмосковье), лыткарино, раменский, андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Лыткарино, Раменский, Андрей Воробьев

Движение по первому участку трассы ЮЛА в Подмосковье откроют на год раньше

© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Московской областиДвижение по первому участку трассы ЮЛА в Подмосковье откроют на год раньше
Движение по первому участку трассы ЮЛА в Подмосковье откроют на год раньше - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Движение по первому участку трассы ЮЛА в Подмосковье откроют на год раньше
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Первые 16,2 километра Южно-Лыткаринской автодороги (ЮЛА) в Ленинском горокруге планируют ввести на год раньше, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Строительство дороги началось в августе 2022 года при поддержке национального проекта "Безопасные качественные дороги". Ее протяженность - 45 километров, она пройдет от Варшавского шоссе до М-12 и протянется через пять округов Подмосковья: Ленинский, Лыткарино, Раменское, Люберцы, Балашиха.
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Первые 16,2 километра новой скоростной трассы в Ленинском округе планируется ввести досрочно - с опережением графика более чем на год. Открытие этого участка дороги позволит удобно выезжать с Варшавского и Расторгуевского шоссе на М-2 "Крым" в сторону МКАД и Юго-Восточной хорды, которую Москва планирует запустить в сентябре. Время в пути для автомобилистов сократится на полчаса.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил, как идут работы, и пообщался со строителями.
"Дорога очень важная. Ленинский городской округ развивается активно, к ней примыкает большое количество жилых комплексов. Нам необходимо также убрать транзит с федеральных трасс, сделать более эффективную логистику - сегодня это имеет огромное значение. ЮЛА снимет большое количество вопросов. Очень важно запустить первые 16 километров, а оставшаяся часть дороги будет построена к концу следующего года", - сказал Воробьев, его слова приводит пресс-служба.
Он отметил, что на автодороге будет много и мостов, и инженерных сооружений.
"Мы сейчас как раз находимся на строительстве моста через Москву-реку. Спасибо строителям, что все делаете достойно и быстро. Следующий сложный объект - это тоннель и переход через федеральные трассы. <…>Я очень надеюсь, что до конца года мы уже будем иметь возможность проехать по этому мосту вместе с нашими жителями, которые его очень ждут", - отметил губернатор.
По концессионному соглашению строительство Южно-Лыткаринской автодороги должно закончиться в июле 2026 года, однако работы планируют завершить до конца 2025 года.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ЛыткариноРаменскийАндрей Воробьев
 
 
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