https://ria.ru/20240814/podmoskove-1966237906.html

В Подмосковье 22 тысячи субъектов МСП заняты в сфере креативных индустрий

В Подмосковье 22 тысячи субъектов МСП заняты в сфере креативных индустрий - РИА Новости, 14.08.2024

В Подмосковье 22 тысячи субъектов МСП заняты в сфере креативных индустрий

Около 22 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства в Подмосковье ведут деятельность в сфере креативных индустрий, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T17:42

2024-08-14T17:42

2024-08-14T17:42

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Около 22 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства в Подмосковье ведут деятельность в сфере креативных индустрий, сообщает пресс-служба подмосковного Мининвеста. "На сегодняшний день в Подмосковье зарегистрировано порядка 22 тысяч таких компаний, реализующих проекты в сфере дизайна, искусства, моды, фото и видео, IT, маркетинга, журналистики и издательского дела, кино и других", — цитирует пресс-служба заместителя председателя правительства – министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерину Зиновьеву. Зампред добавила, что сегодня бизнес, работающий в сфере креативных индустрий, может получить субсидию при выходе на маркетплейсы размером до 500 тысяч рублей. Кроме того, предпринимателям доступны услуги центра "Мой бизнес" Московской области, созданном в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство". Так, на условиях софинансирования им доступна регистрация товарных знаков и патентов, услуги по рекламе и продвижению, образовательные программы и участие в различных мероприятиях. Также в рамках финансовой поддержки предприниматели могут получить займы до 5 миллионов рублей Московского областного фонда микрофинансирования и поручительства Гарантийного фонда Подмосковья по банковским кредитам. Зиновьева напомнила, что 23 августа в Красногорске состоится Московский областной форум "100% креатив". Главной темой мероприятия станет поддержка подмосковных брендов в сфере креативных индустрий. Форум пройдет на Живописной набережной. Начало в 10:00. Участие бесплатное, необходима регистрация.

https://ria.ru/20240813/predprinimateli-1965717332.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , красногорск, московская область (подмосковье), предприниматели