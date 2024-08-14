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В Подмосковье 22 тысячи субъектов МСП заняты в сфере креативных индустрий
В Подмосковье 22 тысячи субъектов МСП заняты в сфере креативных индустрий - РИА Новости, 14.08.2024
В Подмосковье 22 тысячи субъектов МСП заняты в сфере креативных индустрий
Около 22 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства в Подмосковье ведут деятельность в сфере креативных индустрий, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T17:42
2024-08-14T17:42
2024-08-14T17:42
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Около 22 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства в Подмосковье ведут деятельность в сфере креативных индустрий, сообщает пресс-служба подмосковного Мининвеста. "На сегодняшний день в Подмосковье зарегистрировано порядка 22 тысяч таких компаний, реализующих проекты в сфере дизайна, искусства, моды, фото и видео, IT, маркетинга, журналистики и издательского дела, кино и других", — цитирует пресс-служба заместителя председателя правительства – министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерину Зиновьеву. Зампред добавила, что сегодня бизнес, работающий в сфере креативных индустрий, может получить субсидию при выходе на маркетплейсы размером до 500 тысяч рублей. Кроме того, предпринимателям доступны услуги центра "Мой бизнес" Московской области, созданном в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство". Так, на условиях софинансирования им доступна регистрация товарных знаков и патентов, услуги по рекламе и продвижению, образовательные программы и участие в различных мероприятиях. Также в рамках финансовой поддержки предприниматели могут получить займы до 5 миллионов рублей Московского областного фонда микрофинансирования и поручительства Гарантийного фонда Подмосковья по банковским кредитам. Зиновьева напомнила, что 23 августа в Красногорске состоится Московский областной форум "100% креатив". Главной темой мероприятия станет поддержка подмосковных брендов в сфере креативных индустрий. Форум пройдет на Живописной набережной. Начало в 10:00. Участие бесплатное, необходима регистрация.
https://ria.ru/20240813/predprinimateli-1965717332.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , красногорск, московская область (подмосковье), предприниматели
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Красногорск, Московская область (Подмосковье), Предприниматели
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Около 22 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства в Подмосковье ведут деятельность в сфере креативных индустрий, сообщает пресс-служба подмосковного Мининвеста.
"На сегодняшний день в Подмосковье зарегистрировано порядка 22 тысяч таких компаний, реализующих проекты в сфере дизайна, искусства, моды, фото и видео, IT, маркетинга, журналистики и издательского дела, кино и других", — цитирует пресс-служба заместителя председателя правительства – министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерину Зиновьеву.
Зампред добавила, что сегодня бизнес, работающий в сфере креативных индустрий, может получить субсидию при выходе на маркетплейсы размером до 500 тысяч рублей.
Кроме того, предпринимателям доступны услуги центра "Мой бизнес" Московской области, созданном в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство". Так, на условиях софинансирования им доступна регистрация товарных знаков и патентов, услуги по рекламе и продвижению, образовательные программы и участие в различных мероприятиях.
Также в рамках финансовой поддержки предприниматели могут получить займы до 5 миллионов рублей Московского областного фонда микрофинансирования и поручительства Гарантийного фонда Подмосковья по банковским кредитам.
Зиновьева напомнила, что 23 августа в Красногорске состоится Московский областной форум "100% креатив". Главной темой мероприятия станет поддержка подмосковных брендов в сфере креативных индустрий. Форум пройдет на Живописной набережной. Начало в 10:00. Участие бесплатное, необходима регистрация.