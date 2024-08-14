Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье арестовали нелегала, сбившего женщину и ребенка - РИА Новости, 14.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:16 14.08.2024 (обновлено: 16:21 14.08.2024)
https://ria.ru/20240814/podmoskove-1966141168.html
В Подмосковье арестовали нелегала, сбившего женщину и ребенка
В Подмосковье арестовали нелегала, сбившего женщину и ребенка - РИА Новости, 14.08.2024
В Подмосковье арестовали нелегала, сбившего женщину и ребенка
Суд в Подольске отправил под арест мигранта, устроившего пьяное ДТП, в котором пострадали женщина и ребенок, сообщается в Telegram-канале подмосковной... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T13:16
2024-08-14T16:21
происшествия
подольск
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0e/1966173223_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_468947d1dd7c8e592bb50c137a0d5ee8.jpg
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Суд в Подольске отправил под арест мигранта, устроившего пьяное ДТП, в котором пострадали женщина и ребенок, сообщается в Telegram-канале подмосковной прокуратуры. &quot;️С учетом позиции Подольской городской прокуратуры суд избрал 44-летнему обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу до 10 сентября 2024 года&quot;, — говорится в релизе.В понедельник, 12 августа, около поликлиники в Подольске машина сбила женщину, гулявшую с трехлетним ребенком. Мать доставили в больницу, малыша госпитализировать не стали. Водителя задержали, выяснилось, что его уже лишали водительских прав из-за вождения в нетрезвом виде, но он снова сел за руль в таком состоянии. Полиция возбудила уголовное дело по статье "Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию".По информации прокуратуры, мужчина не имеет регистрации в России и официально нигде не работает. Вину в совершении преступления он признал и раскаялся.
https://ria.ru/20240607/dtp-1951377491.html
подольск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Нелегал, сбивший женщину с ребенком в Подмосковье, в зале суда
Нелегал, устроивший пьяное ДТП в Подмосковье, в котором пострадали женщина и ребенок, арестован, сообщается в Telegram-канале подмосковной прокуратуры.
2024-08-14T13:16
true
PT0M11S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0e/1966173223_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_bf48a72d27541a162a90f1b5d6797022.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, подольск, россия
Происшествия, Подольск, Россия
В Подмосковье арестовали нелегала, сбившего женщину и ребенка

В Подмосковье арестовали нелегала, устроившего пьяное ДТП

Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Суд в Подольске отправил под арест мигранта, устроившего пьяное ДТП, в котором пострадали женщина и ребенок, сообщается в Telegram-канале подмосковной прокуратуры.
«

"️С учетом позиции Подольской городской прокуратуры суд избрал 44-летнему обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу до 10 сентября 2024 года", — говорится в релизе.

В понедельник, 12 августа, около поликлиники в Подольске машина сбила женщину, гулявшую с трехлетним ребенком. Мать доставили в больницу, малыша госпитализировать не стали. Водителя задержали, выяснилось, что его уже лишали водительских прав из-за вождения в нетрезвом виде, но он снова сел за руль в таком состоянии. Полиция возбудила уголовное дело по статье "Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию".
По информации прокуратуры, мужчина не имеет регистрации в России и официально нигде не работает. Вину в совершении преступления он признал и раскаялся.
Мужчина, по вине которого в ДТП погибли девушки-подростки в зале суда в Наро-Фоминске - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
Суд арестовал лихача, по вине которого четверо погибли в ДТП в Подмосковье
7 июня, 15:09
 
ПроисшествияПодольскРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала