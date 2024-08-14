https://ria.ru/20240814/podmoskove-1966141168.html

В Подмосковье арестовали нелегала, сбившего женщину и ребенка

В Подмосковье арестовали нелегала, сбившего женщину и ребенка - РИА Новости, 14.08.2024

В Подмосковье арестовали нелегала, сбившего женщину и ребенка

Суд в Подольске отправил под арест мигранта, устроившего пьяное ДТП, в котором пострадали женщина и ребенок, сообщается в Telegram-канале подмосковной... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T13:16

2024-08-14T13:16

2024-08-14T16:21

происшествия

подольск

россия

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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Суд в Подольске отправил под арест мигранта, устроившего пьяное ДТП, в котором пострадали женщина и ребенок, сообщается в Telegram-канале подмосковной прокуратуры. "️С учетом позиции Подольской городской прокуратуры суд избрал 44-летнему обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу до 10 сентября 2024 года", — говорится в релизе.В понедельник, 12 августа, около поликлиники в Подольске машина сбила женщину, гулявшую с трехлетним ребенком. Мать доставили в больницу, малыша госпитализировать не стали. Водителя задержали, выяснилось, что его уже лишали водительских прав из-за вождения в нетрезвом виде, но он снова сел за руль в таком состоянии. Полиция возбудила уголовное дело по статье "Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию".По информации прокуратуры, мужчина не имеет регистрации в России и официально нигде не работает. Вину в совершении преступления он признал и раскаялся.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нелегал, сбивший женщину с ребенком в Подмосковье, в зале суда Нелегал, устроивший пьяное ДТП в Подмосковье, в котором пострадали женщина и ребенок, арестован, сообщается в Telegram-канале подмосковной прокуратуры. 2024-08-14T13:16 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, подольск, россия