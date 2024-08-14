https://ria.ru/20240814/podmoskove-1966135877.html
Более 28 тысяч выездов совершили паллиативные бригады в Подмосковье
Более 28 тысяч выездов совершили паллиативные бригады в Подмосковье - РИА Новости, 14.08.2024
Более 28 тысяч выездов совершили паллиативные бригады в Подмосковье
С начала текущего года патронажные паллиативные бригады Московской области совершили свыше 28 тысяч выездов, сообщает пресс-служба регионального Минздрава. РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T13:05
2024-08-14T13:05
2024-08-14T13:05
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алексей сапанюк
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. С начала текущего года патронажные паллиативные бригады Московской области совершили свыше 28 тысяч выездов, сообщает пресс-служба регионального Минздрава. В Подмосковье работает Координационный центр паллиативной помощи. Сотрудники центра координируют оказание паллиативной медпомощи пациентам в стационарах и поликлиниках, работу патронажных бригад, а также помогают при необходимости оперативно маршрутизировать пациентов. "Патронажные бригады ведут динамическое наблюдение пациентов на дому, помогают облегчить болевой синдром и другие проявления заболеваний, назначают лекарственные препараты. С начала года они совершили более 28 тысяч выездов, из них 8 тысяч к детям", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба. Получить необходимую информацию можно на интернет-портале "Паллиативная помощь". Он содержит сведения об оказании паллиативной помощи на дому, госпитализации пациентов в профильные стационары, уходе за паллиативными пациентами и другие важные разделы.
https://ria.ru/20240813/lgoty-1966004940.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), алексей сапанюк, врачи
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Алексей Сапанюк, Врачи
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. С начала текущего года патронажные паллиативные бригады Московской области совершили свыше 28 тысяч выездов, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.
В Подмосковье работает Координационный центр паллиативной помощи. Сотрудники центра координируют оказание паллиативной медпомощи пациентам в стационарах и поликлиниках, работу патронажных бригад, а также помогают при необходимости оперативно маршрутизировать пациентов.
"Патронажные бригады ведут динамическое наблюдение пациентов на дому, помогают облегчить болевой синдром и другие проявления заболеваний, назначают лекарственные препараты. С начала года они совершили более 28 тысяч выездов, из них 8 тысяч к детям", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк
, его слова приводит пресс-служба.
Получить необходимую информацию можно на интернет-портале "Паллиативная помощь". Он содержит сведения об оказании паллиативной помощи на дому, госпитализации пациентов в профильные стационары, уходе за паллиативными пациентами и другие важные разделы.