https://ria.ru/20240814/podmoskove-1966135877.html

Более 28 тысяч выездов совершили паллиативные бригады в Подмосковье

Более 28 тысяч выездов совершили паллиативные бригады в Подмосковье - РИА Новости, 14.08.2024

Более 28 тысяч выездов совершили паллиативные бригады в Подмосковье

С начала текущего года патронажные паллиативные бригады Московской области совершили свыше 28 тысяч выездов, сообщает пресс-служба регионального Минздрава. РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T13:05

2024-08-14T13:05

2024-08-14T13:05

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

алексей сапанюк

врачи

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. С начала текущего года патронажные паллиативные бригады Московской области совершили свыше 28 тысяч выездов, сообщает пресс-служба регионального Минздрава. В Подмосковье работает Координационный центр паллиативной помощи. Сотрудники центра координируют оказание паллиативной медпомощи пациентам в стационарах и поликлиниках, работу патронажных бригад, а также помогают при необходимости оперативно маршрутизировать пациентов. "Патронажные бригады ведут динамическое наблюдение пациентов на дому, помогают облегчить болевой синдром и другие проявления заболеваний, назначают лекарственные препараты. С начала года они совершили более 28 тысяч выездов, из них 8 тысяч к детям", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба. Получить необходимую информацию можно на интернет-портале "Паллиативная помощь". Он содержит сведения об оказании паллиативной помощи на дому, госпитализации пациентов в профильные стационары, уходе за паллиативными пациентами и другие важные разделы.

https://ria.ru/20240813/lgoty-1966004940.html

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), алексей сапанюк, врачи