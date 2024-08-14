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В Ливии увидели качественные перемены в боевой подготовке в России - РИА Новости, 14.08.2024
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11:18 14.08.2024 (обновлено: 11:35 14.08.2024)
https://ria.ru/20240814/podgotovka-1966110468.html
В Ливии увидели качественные перемены в боевой подготовке в России
В Ливии увидели качественные перемены в боевой подготовке в России - РИА Новости, 14.08.2024
В Ливии увидели качественные перемены в боевой подготовке в России
Начальник сил безопасности Ливийской армии генерального штаба Ливии генерал Халед Хафтар отметил качественные перемены в боевой подготовке в России. РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T11:18
2024-08-14T11:35
в мире
ливия
россия
халифа хафтар
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КУБИНКА (Московская обл.), 14 авг - РИА Новости. Начальник сил безопасности Ливийской армии генерального штаба Ливии генерал Халед Хафтар отметил качественные перемены в боевой подготовке в России. "Посетил эту выставку вооружения и военной техники. Увидел уверенное развитие данного форума сквозь призму улучшений в контуре ливийских вооруженных сил как со стороны новых технологий, так и со стороны новых подходов к подготовке личного состава по техническим аспектам и стрелковой подготовке. В военной области произошли качественные перемены", - сказал он по итогам посещения форума "Армия". Хафтар добавил, что эта выставка затронула многие направления, "с каждым годом смысловой охват выставки масштабируется". "Мы все осмотрели - галереи и технику", - заключил он. В Ливии на сегодняшний день действуют два не признающих друг друга правительства. Первое – поддерживаемое ООН, возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой, действует в Триполи, второе – наделенное полномочиями Палаты представителей (парламента) Ливии - базируется в Сирте. Его возглавляет бывший глава МВД в составе Правительства национального согласия Фатхи Башага. В феврале 2022 года заседающий на востоке Ливии парламент проголосовал за кандидатуру Башаги на пост премьера, его поддержала и ЛНА. Однако глава ПНЕ Абдельхамид Дбейба до этого заявил, что не будет передавать власть до президентских выборов, что обернулось двоевластием в стране. В мае минувшего года Башага после неудачной попытки расположить кабмин в Триполи заявил, что правительство начнет работать в городе Сирт. После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет в стране происходило противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке Ливии, которые поддерживала ЛНА под командованием маршала Халифы Хафтара. В 2021 году в Женеве под эгидой ООН состоялся форум ливийского политического диалога, он избрал переходную исполнительную власть Ливии до всеобщих выборов, которые до сих пор не были проведены.
https://ria.ru/20240619/otnosheniya-1954097718.html
https://ria.ru/20230928/liviya-1899299554.html
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в мире, ливия, россия, халифа хафтар, форум "армия — 2024"
В мире, Ливия, Россия, Халифа Хафтар, Форум "Армия — 2024"
В Ливии увидели качественные перемены в боевой подготовке в России

Генерал Хафтар отметил качественные перемены в боевой подготовке в России

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкВС России
ВС России - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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КУБИНКА (Московская обл.), 14 авг - РИА Новости. Начальник сил безопасности Ливийской армии генерального штаба Ливии генерал Халед Хафтар отметил качественные перемены в боевой подготовке в России.
"Посетил эту выставку вооружения и военной техники. Увидел уверенное развитие данного форума сквозь призму улучшений в контуре ливийских вооруженных сил как со стороны новых технологий, так и со стороны новых подходов к подготовке личного состава по техническим аспектам и стрелковой подготовке. В военной области произошли качественные перемены", - сказал он по итогам посещения форума "Армия".
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Хафтар добавил, что эта выставка затронула многие направления, "с каждым годом смысловой охват выставки масштабируется". "Мы все осмотрели - галереи и технику", - заключил он.
В Ливии на сегодняшний день действуют два не признающих друг друга правительства. Первое – поддерживаемое ООН, возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой, действует в Триполи, второе – наделенное полномочиями Палаты представителей (парламента) Ливии - базируется в Сирте. Его возглавляет бывший глава МВД в составе Правительства национального согласия Фатхи Башага. В феврале 2022 года заседающий на востоке Ливии парламент проголосовал за кандидатуру Башаги на пост премьера, его поддержала и ЛНА. Однако глава ПНЕ Абдельхамид Дбейба до этого заявил, что не будет передавать власть до президентских выборов, что обернулось двоевластием в стране. В мае минувшего года Башага после неудачной попытки расположить кабмин в Триполи заявил, что правительство начнет работать в городе Сирт.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет в стране происходило противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке Ливии, которые поддерживала ЛНА под командованием маршала Халифы Хафтара. В 2021 году в Женеве под эгидой ООН состоялся форум ливийского политического диалога, он избрал переходную исполнительную власть Ливии до всеобщих выборов, которые до сих пор не были проведены.
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