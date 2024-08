https://ria.ru/20240814/plakat-1966227214.html

В Британии активисты сорвали выступление Лиз Трасс

В Британии активисты сорвали выступление Лиз Трасс

в мире

великобритания

сша

лиз трасс

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Группа активистов Led by Donkeys сорвала выступление бывшего премьера Великобритании Лиз Трасс, спустив за ее спиной плакат с изображением салата-латука, который "пережил" ее на посту главы кабмина. В октябре 2022 года британские букмекеры предложили делать ставки, что Трасс уйдет с поста премьера через 35 дней – время, за которое разлагается салат-латук. Однако уже через шесть дней после того, как издание Daily Star запустило видеотрансляцию "гонки" между Трасс и салатом, премьер ушла в отставку. После этого под видео появилась подпись "салат пережил Трасс". "Мы заглянули на тур к выступающей за Трампа Лиз Трасс с дистанционно управляемым баннером с латуком. Ей это не показалось смешным", - написали активисты в соцсети X, сопроводив сообщение видеороликом.На нем видно, как Трасс сидела за столом на сцене и выражала свою поддержку кандидату в президенты США Дональду Трампу. "Я поддерживаю Трампа, и я хочу, чтобы он выиграл... Я думаю, что дела у среднего американца идут не очень хорошо... Я думаю, что он (Трамп - ред.), вероятно, выиграет. У меня, кстати, много вопросов про Трампа", - говорит она, пока баннер с латуком и надписью "Я разрушила экономику" медленно спускается позади нее. Увидев плакат, экс-премьер сказала, что это не смешно и покинула сцену. Мероприятие прошло во вторник в центре Beccles Public Hall в городе Бекклс на востоке Англии и было посвящено презентации мемуаров Трасс "Десять лет на спасение запада" (Ten Years to Save the West). Трасс с лета 2014 года занимала разные посты в сформированных Консервативной партией составах британского правительства: министра окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства, министра юстиции, секретаря казначейства, министра внешней торговли, министра по делам женщин и равенства, а также главы МИД. Она заняла должность премьера Великобритании осенью 2022 года после отставки Бориса Джонсона и пробыла на этом посту с 6 сентября по 24 октября, поставив рекорд самого короткого срока премьерства в Британии.

великобритания

сша

Новости

ru-RU

в мире, великобритания, сша, лиз трасс