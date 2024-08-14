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В Британии активисты сорвали выступление Лиз Трасс - РИА Новости, 14.08.2024
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17:20 14.08.2024
https://ria.ru/20240814/plakat-1966227214.html
В Британии активисты сорвали выступление Лиз Трасс
В Британии активисты сорвали выступление Лиз Трасс - РИА Новости, 14.08.2024
В Британии активисты сорвали выступление Лиз Трасс
Группа активистов Led by Donkeys сорвала выступление бывшего премьера Великобритании Лиз Трасс, спустив за ее спиной плакат с изображением салата-латука,... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T17:20
2024-08-14T17:20
в мире
великобритания
сша
лиз трасс
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Группа активистов Led by Donkeys сорвала выступление бывшего премьера Великобритании Лиз Трасс, спустив за ее спиной плакат с изображением салата-латука, который "пережил" ее на посту главы кабмина. В октябре 2022 года британские букмекеры предложили делать ставки, что Трасс уйдет с поста премьера через 35 дней – время, за которое разлагается салат-латук. Однако уже через шесть дней после того, как издание Daily Star запустило видеотрансляцию "гонки" между Трасс и салатом, премьер ушла в отставку. После этого под видео появилась подпись "салат пережил Трасс". "Мы заглянули на тур к выступающей за Трампа Лиз Трасс с дистанционно управляемым баннером с латуком. Ей это не показалось смешным", - написали активисты в соцсети X, сопроводив сообщение видеороликом.На нем видно, как Трасс сидела за столом на сцене и выражала свою поддержку кандидату в президенты США Дональду Трампу. "Я поддерживаю Трампа, и я хочу, чтобы он выиграл... Я думаю, что дела у среднего американца идут не очень хорошо... Я думаю, что он (Трамп - ред.), вероятно, выиграет. У меня, кстати, много вопросов про Трампа", - говорит она, пока баннер с латуком и надписью "Я разрушила экономику" медленно спускается позади нее. Увидев плакат, экс-премьер сказала, что это не смешно и покинула сцену. Мероприятие прошло во вторник в центре Beccles Public Hall в городе Бекклс на востоке Англии и было посвящено презентации мемуаров Трасс "Десять лет на спасение запада" (Ten Years to Save the West). Трасс с лета 2014 года занимала разные посты в сформированных Консервативной партией составах британского правительства: министра окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства, министра юстиции, секретаря казначейства, министра внешней торговли, министра по делам женщин и равенства, а также главы МИД. Она заняла должность премьера Великобритании осенью 2022 года после отставки Бориса Джонсона и пробыла на этом посту с 6 сентября по 24 октября, поставив рекорд самого короткого срока премьерства в Британии.
https://ria.ru/20240209/klinton-1926518310.html
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в мире, великобритания, сша, лиз трасс
В мире, Великобритания, США, Лиз Трасс
В Британии активисты сорвали выступление Лиз Трасс

Активисты Led by Donkeys сорвали выступление Трасс с плакатом с салатом-латуком

© Led by DonkeysАкция Led by Donkeys во время выступления Лиз Трасс
Акция Led by Donkeys во время выступления Лиз Трасс - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© Led by Donkeys
Акция Led by Donkeys во время выступления Лиз Трасс
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Группа активистов Led by Donkeys сорвала выступление бывшего премьера Великобритании Лиз Трасс, спустив за ее спиной плакат с изображением салата-латука, который "пережил" ее на посту главы кабмина.
В октябре 2022 года британские букмекеры предложили делать ставки, что Трасс уйдет с поста премьера через 35 дней – время, за которое разлагается салат-латук. Однако уже через шесть дней после того, как издание Daily Star запустило видеотрансляцию "гонки" между Трасс и салатом, премьер ушла в отставку. После этого под видео появилась подпись "салат пережил Трасс".
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"Мы заглянули на тур к выступающей за Трампа Лиз Трасс с дистанционно управляемым баннером с латуком. Ей это не показалось смешным", - написали активисты в соцсети X, сопроводив сообщение видеороликом.
На нем видно, как Трасс сидела за столом на сцене и выражала свою поддержку кандидату в президенты США Дональду Трампу.
«
"Я поддерживаю Трампа, и я хочу, чтобы он выиграл... Я думаю, что дела у среднего американца идут не очень хорошо... Я думаю, что он (Трамп - ред.), вероятно, выиграет. У меня, кстати, много вопросов про Трампа", - говорит она, пока баннер с латуком и надписью "Я разрушила экономику" медленно спускается позади нее.
Увидев плакат, экс-премьер сказала, что это не смешно и покинула сцену.
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Мероприятие прошло во вторник в центре Beccles Public Hall в городе Бекклс на востоке Англии и было посвящено презентации мемуаров Трасс "Десять лет на спасение запада" (Ten Years to Save the West).
Трасс с лета 2014 года занимала разные посты в сформированных Консервативной партией составах британского правительства: министра окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства, министра юстиции, секретаря казначейства, министра внешней торговли, министра по делам женщин и равенства, а также главы МИД. Она заняла должность премьера Великобритании осенью 2022 года после отставки Бориса Джонсона и пробыла на этом посту с 6 сентября по 24 октября, поставив рекорд самого короткого срока премьерства в Британии.
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