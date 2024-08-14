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Переговоров, где звучал бы ультиматум Украины, не будет, заявил Алаудинов
Переговоров, где звучал бы ультиматум Украины, не будет, заявил Алаудинов - РИА Новости, 14.08.2024
Переговоров, где звучал бы ультиматум Украины, не будет, заявил Алаудинов
Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в эфире Первого канала заявил, что... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T11:36
2024-08-14T11:36
2024-08-14T14:49
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в эфире Первого канала заявил, что переговоров с Украиной, где противник после своей операции в Курской области смог бы поставить ультиматум РФ, не будет. "Не будет переговоров, на которых Зеля (Владимир Зеленский – ред.) сможет поставить какой-то ультиматум, как они планировали. В этом плане просчитались американцы и весь блок НАТО. И операция (в Курской области - ред.) их, я думаю, уже дала течь. Так что блицкриг не удался у нашего противника", - сказал Алаудинов.Ранее он заявлял, что после планируемого захвата АЭС в курском Курчатове Украина намеревалась выйти на переговоры с Россией с ультиматумом.
https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html
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россия, украина, курская область, нато
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Курская область, НАТО
Переговоров, где звучал бы ультиматум Украины, не будет, заявил Алаудинов
Алаудинов: переговоров с Киевом, где Зеленский ставил бы ультиматумы, не будет