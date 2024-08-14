https://ria.ru/20240814/peregovory-1966110914.html

Алаудинов: Киев после захвата АЭС в Курчатове планировал переговоры

Алаудинов: Киев после захвата АЭС в Курчатове планировал переговоры - РИА Новости, 14.08.2024

Алаудинов: Киев после захвата АЭС в Курчатове планировал переговоры

Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что после планируемого... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T11:21

2024-08-14T11:21

2024-08-14T11:50

специальная военная операция на украине

россия

курчатов

курская область

апты алаудинов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что после планируемого захвата АЭС в курском Курчатове Украина намеревалась выйти на переговоры с Россией с ультиматумом. Соответствующее заявление Алаудинова опубликовано в Telegram-канале. "Блиц-криг Зеленского, который планировался с захватом АЭС в Курчатове и уже выходом на переговоры с ультиматумом о том, чтобы мы откуда-то ушли и еще что-то сделали, не удался", - заявил Алаудинов. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 13 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 2 030 военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html

https://ria.ru/20240813/ukraina-1965816448.html

россия

курчатов

курская область

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россия, курчатов, курская область, апты алаудинов, вооруженные силы украины