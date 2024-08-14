https://ria.ru/20240814/patrushev-1966279296.html

Развитие экономики Камчатки невозможно без экологии, заявил Патрушев

Развитие экономики Камчатки невозможно без экологии, заявил Патрушев - РИА Новости, 14.08.2024

Развитие экономики Камчатки невозможно без экологии, заявил Патрушев

Вице-премьер Дмитрий Патрушев провел рабочую встречу с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым и обсуждали вопросы развития рыбохозяйственного... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T22:08

2024-08-14T22:08

2024-08-14T22:12

экономика

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петропавловск-камчатский

дмитрий патрушев

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Вице-премьер Дмитрий Патрушев провел рабочую встречу с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым и обсуждали вопросы развития рыбохозяйственного комплекса Камчатского края – ведущего субъекта страны в этом направлении, сообщил аппарат вице-премьера. На полуострове добывается треть общероссийских объемов водных биоресурсов, в том числе большая часть лососевых. Предприятия региона принимают активное участие в механизме инвестквот, в рамках которого обновляется рыбопромысловый флот: рыбакам Камчатки передано пять судов, указал Патрушев. В регионе активно развивается туризм и транспортный комплекс, что благоприятно сказывается на экономике края - об этом свидетельствуют положительная динамика инвестиций и низкий уровень безработицы, отметил он. При этом, по словам Патрушева, активное развитие экономики должно быть синхронизировано с мероприятиями по охране окружающей среды и рациональному природопользованию. "Важно, что в рамках нацпроекта "Экологическое благополучие" Камчатка включится в новые направления. Уверен, это будет способствовать устойчивому развитию региона", - сообщил вице-премьер. Он также отметил, что правительством уделяется большое внимание региону. В частности, в 2023 году принят долгосрочный план комплексного социально-экономического развития Петропавловск-Камчатского городского округа. Значительные средства направляются на сельские территории. В рамках госпрограммы комплексного развития сельских территорий на текущий год выделено более полумиллиарда рублей, напомнил Патрушев.

https://ria.ru/20240710/kamchatka-1958709802.html

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экономика, камчатский край, камчатка, петропавловск-камчатский, дмитрий патрушев, владимир солодов