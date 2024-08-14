https://ria.ru/20240814/pakistan-1966083695.html
Путин поздравил руководство Пакистана с Днем независимости страны
Путин поздравил руководство Пакистана с Днем независимости страны - РИА Новости, 14.08.2024
Путин поздравил руководство Пакистана с Днем независимости страны
Президент России Владимир Путин в поздравлении президенту Пакистана Асифу Али Зардари и премьер-министру Шахбазу Шарифу с Днем независимости Пакистана отметил,... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T09:05
2024-08-14T09:05
2024-08-14T09:18
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владимир путин
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении президенту Пакистана Асифу Али Зардари и премьер-министру Шахбазу Шарифу с Днем независимости Пакистана отметил, что отношения двух стран носят дружественный характер, соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля."Уважаемый господин президент, уважаемый господин премьер-министр, примите сердечные поздравления по случаю национального праздника Пакистана - Дня независимости. Отношения между нашими государствами носят дружественный характер", - говорится в поздравлении.Российский лидер выразил уверенность, что конструктивные российско-пакистанские связи будут плодотворно развиваться на благо народов в интересах обеспечения международной безопасности и стабильности."Хорошую отдачу даёт двустороннее сотрудничество в различных областях, координация усилий в решении многих актуальных вопросов региональной повестки дня, в том числе на антитеррористическом и афганском направлениях", - говорится в телеграмме.Путин также пожелал президенту и премьеру Пакистана здоровья и успехов, а жителям Пакистана - мира и благополучия.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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пакистан, россия, в мире, владимир путин
Пакистан, Россия, В мире, Владимир Путин
Путин поздравил руководство Пакистана с Днем независимости страны
Путин поздравил премьера и президента Пакистана с Днем независимости страны
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин в поздравлении президенту Пакистана Асифу Али Зардари и премьер-министру Шахбазу Шарифу с Днем независимости Пакистана отметил, что отношения двух стран носят дружественный характер, соответствующая телеграмма
размещена на сайте Кремля.
«
"Уважаемый господин президент, уважаемый господин премьер-министр, примите сердечные поздравления по случаю национального праздника Пакистана - Дня независимости. Отношения между нашими государствами носят дружественный характер", - говорится в поздравлении.
Российский лидер выразил уверенность, что конструктивные российско-пакистанские связи будут плодотворно развиваться на благо народов в интересах обеспечения международной безопасности и стабильности.
"Хорошую отдачу даёт двустороннее сотрудничество в различных областях, координация усилий в решении многих актуальных вопросов региональной повестки дня, в том числе на антитеррористическом и афганском направлениях", - говорится в телеграмме.
Путин также пожелал президенту и премьеру Пакистана здоровья и успехов, а жителям Пакистана - мира и благополучия.