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В Курской области объявили отбой опасности атаки беспилотников - РИА Новости, 14.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:46 14.08.2024
https://ria.ru/20240814/otboj-1966081534.html
В Курской области объявили отбой опасности атаки беспилотников
В Курской области объявили отбой опасности атаки беспилотников - РИА Новости, 14.08.2024
В Курской области объявили отбой опасности атаки беспилотников
Отбой опасности атаки беспилотников объявлен в Курской области, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов. РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T08:46
2024-08-14T08:46
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Отбой опасности атаки беспилотников объявлен в Курской области, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов. Тревога была объявлена накануне - в 22.28 мск. "Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА", - написал Смирнов.
https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html
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происшествия, курская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область
В Курской области объявили отбой опасности атаки беспилотников

Смирнов: в Курской области отменили опасность атаки беспилотников

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкВертолет Ка-52 наносит удары по силам ВСУ в Курской области
Вертолет Ка-52 наносит удары по силам ВСУ в Курской области - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Вертолет Ка-52 наносит удары по силам ВСУ в Курской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Отбой опасности атаки беспилотников объявлен в Курской области, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов.
Тревога была объявлена накануне - в 22.28 мск.
«
"Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА", - написал Смирнов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
Никаких переговоров. Украины просто не должно быть
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская область
 
 
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