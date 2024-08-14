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В Курской области объявили отбой опасности атаки беспилотников
В Курской области объявили отбой опасности атаки беспилотников - РИА Новости, 14.08.2024
В Курской области объявили отбой опасности атаки беспилотников
Отбой опасности атаки беспилотников объявлен в Курской области, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов. РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T08:46
2024-08-14T08:46
2024-08-14T08:46
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Отбой опасности атаки беспилотников объявлен в Курской области, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов. Тревога была объявлена накануне - в 22.28 мск. "Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА", - написал Смирнов.
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происшествия, курская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область
В Курской области объявили отбой опасности атаки беспилотников
Смирнов: в Курской области отменили опасность атаки беспилотников